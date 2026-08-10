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Gonda News: सात सूत्रीय मांगों को लेकर श्रम संगठनों का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: गोण्डा में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के बैनर तले श्रमिकों ने न्यूनतम वेतन, पेंशन, और अन्य अधिकारों की मांग के लिए धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में नेताओं ने मजदूरों की समस्याओं को उजागर करते हुए राष्ट्रपति को पत्र सौंपा। इस दौरान सैकड़ों किसान और मजदूर उपस्थित थे।

Gonda News: सात सूत्रीय मांगों को लेकर श्रम संगठनों का प्रदर्शन

Gonda News: गोण्डा, संवाददाता। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर सोमवार को स्कीम वर्कर समन्वय समिति देवीपाटन मंडल के बैनर तले आंगनबाड़ी, आशा, रसोइया व अन्य कामगारों ने कचहरी स्थित टीन शेड के नीचे धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री को संबोधित सात सूत्रीय ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता देवीपाटन मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण त्रिपाठी ने की। संचालन पूर्वांचल चीनी मिल मजदूर यूनियन के महामंत्री ईश्वर शरण शुक्ल ने किया। संयोजक दिलीप शुक्ल ने कहा कि महिला कर्मियों को न्यूनतम वेतन, राज्य कर्मचारी का दर्जा, पेंशन व ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए। मंडल प्रभारी प्रदीप तिवारी ने आशा कर्मियों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने, रसोइयों को 12 माह का मानदेय और समूह सखियों के लंबित भुगतान की मांग उठाई गई।

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सत्यनारायण त्रिपाठी ने कहा कि सरकार की नीतियों के विरोध में जेल भरो आंदोलन का आगाज किया गया है। इस दौरान रानी देशपाल, दुर्गावती, कुसुम तिवारी, पूजा पांडेय, ममता तिवारी,अलका श्रीवास्तव, रीता सिंह, संतोषी देवी, कौशलेंद्र पांडेय, खगेन्द्र पांडेय, आशीष सिंह, अमित शुक्ला, लल्लन सिंह, आनंद प्रकाश त्रिपाठी, मंटू यादव, संतोष कुमार सिंह, अतुल सिंह, रवि शंकर, विशाल तिवारी, मुन्ना राम गौतम, सुरेश कनौजिया, सीताराम, राजीव सिंह, संतोष कुमार शुक्ला व विनीत तिवारी ने संबोधित किया। सैकड़ों किसान-मजदूर कार्यकर्ता मौजूद रहे।मजदूर-किसानों का प्रदर्शन की मांगे पूरी करें: श्रमिकों, किसानों, खेत मजदूरों, कर्मचारियों और योजना कर्मियों की समस्याओं को लेकर सोमवार को जिला पंचायत टीन शेड में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, कर्मचारी फेडरेशनों और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर धरना-प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम 20 सूत्रीय मांगपत्र एसडीएम पंकज वर्मा को सौंपा। वक्ताओं ने श्रम संहिताएं वापस लेने, न्यूनतम मजदूरी 42 हजार रुपये करने, पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण पर रोक की मांग की। सीटू के कौशलेंद्र पांडेय,अमित, संतोष शुक्ला, राजीव कुमार समेत सैकड़ों मजदूर-किसान मौजूद रहे।

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