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Gonda News: प्रतियोगिता में धांधली पर डीआईओएस का चालक सस्पेंड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: गोण्डा में मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद कार्यक्रम में आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना। आवास की किस्त और पेंशन के लिए रिश्वत मांगने की शिकायतें मिली। 40 शिकायतों का समाधान किया गया, जिसमें अवैध बेदखली और भ्रष्टाचार की जांच के आदेश दिए गए।

Gonda News: प्रतियोगिता में धांधली पर डीआईओएस का चालक सस्पेंड

Gonda News: गोण्डा, संवाददाता। देवीपाटन मण्डल की आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल की अध्यक्षता में सोमवार को मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसुनवाई के दौरान महिलाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरता से सुना गया। आयुक्त के समक्ष के समक्ष आवास किस्त और पेंशन के लिए रिश्वत मांगने की पीड़िताओं ने शिकायत की। इसी क्रम में पूर्व में प्राप्त शिकायतों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा भी की गई। सेवा पखवाड़ा-2025 के अंतर्गत आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में अनियमितता की शिकायत पर डीआईओएस, गोण्डा की जांच में प्रतियोगिता के संचालन से जुड़े वाहन चालक रवि कुमार यादव की पत्नी और पुत्र का नाम विजेता सूची में शामिल पाया गया।

स्पष्टीकरण संतोषजनक न मिलने पर उन्हें सभी कार्यों से मुक्त कर मूल विद्यालय भेजा गया तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति के आधार पर संयुक्त शिक्षा निदेशक, देवीपाटन मण्डल द्वारा उन्हें निलंबित कर डीआईओएस श्रावस्ती से संबद्ध कर दिया गया।इसी तहत सुमन पुत्री स्वर्गीय नन्दूराम निवासी ग्राम आशापुर चन्दई, जिला अयोध्या ने शिकायती पत्र सौंपा। इसके मुताबिक उसेके पिता वन विभाग गोण्डा से 31 मई 2023 को वन दरोगा पद से सेवानिवृत्ति हुए थे। सुमन की माता का देहान्त नंदूराम के मृत्यु के पूर्व हो चुका है। नन्दूराम की मृत्यु दिनांक 30 नवंबर 2024 को हुई। सुमन वह अपने पिता की तनहा वारिस अविवाहित पुत्री हैं। पारिवारिक पेंशन देने के लिए उससे विभागीय बाबू ने आई फोन मांगा। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह आई-फोन नहीं दे पाई इसलिए उसके प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। थाना कटरा बाजार के ग्राम-शिवलालपुरवा तिलका की नगीना पत्नी गुलजार ने अपने मकान पर अवैध रूप से बेदखल करने की कोशिश की शिकायत की। उनका कहना है कि विपक्षीगण आए दिन किसी न किसी बहाने परिवार वालों को परेशान किया करते है। वहीं, पथवलिया निबिहा की प्रेमा देवी ने शिकायत की प्रधानमंत्री आवास की दूसरी किस्त के लिए उनसे रिश्वत मांगी गई। रिश्वत न देने पर घर का निर्माण कार्य रुका है। इस पर मंडलायुक्त ने जांच करके पांच दिनों में रिपोर्ट तलब की है। मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद में कुल 40 शिकायतों का निस्तारण किया गया

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