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Gonda News: कूड़ा फेंकने के विवाद में महिला से मारपीट, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: गोंडा के उमरी बेगमगंज में महिला रीना देवी के साथ कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद में मारपीट हुई। आरोपियों ने जातिसूचक अपशब्द कहे और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर एससी-एसटी एक्ट और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है।

Gonda News: कूड़ा फेंकने के विवाद में महिला से मारपीट, केस दर्ज

Gonda News: उमरी बेगमगंज, (गोंडा), संवाददाता। गोंडा के उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के मरगूबपुर गांव में कूड़ा फेंकने को लेकर हुए विवाद में महिला से मारपीट और जातिसूचक अपशब्द कहने का मामला सामने आया है। पीड़िता रीना देवी की तहरीर पर पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के अनुसार 14 जुलाई की सुबह करीब साढ़े नौ बजे कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि शिवबालक पांडेय और उनके पुत्र अविन बिहारी पांडेय ने रीना देवी को जातिसूचक अपशब्द कहे। विरोध करने पर दोनों ने लाठी, मुक्का और थप्पड़ से मारपीट की। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी।घटना

के बाद गांव के लोगों ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन विवाद नहीं सुलझ सका। इसके बाद शुक्रवार देर शाम पीड़िता ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर एससी-एसटी एक्ट सहित मारपीट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच क्षेत्राधिकारी तरबगंज को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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