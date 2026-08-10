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Gonda News: भूमि विवाद में महिला को दंपति ने पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: वजीरगंज के ग्राम पंचायत सोनबरसा में भूमि विवाद को लेकर संगीता पत्नी ओमकार गोस्वामी ने थाने में तहरीर दी है। आरोप है कि गांव के रामानंद गोस्वामी और उनकी पत्नी मालती ने संगीता के साथ मार-पीट की और दुबारा मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

Gonda News: भूमि विवाद में महिला को दंपति ने पीटा

Gonda News: वजीरगंज। थानाक्षेत्र के ग्राम पंचायत सोनबरसा की संगीता पत्नी ओमकार गोस्वामी ने थाने पर तहरीर दी है। आरोप है कि रविवार को सुबह भूमि विवाद को लेकर गांव के रामानंद गोस्वामी उनकी पत्नी मालती ने सहन पर आकर अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मुक्का-थप्पड़ व लात-घूंसे से मारा-पीटा तथा दुबारा फिर मारने की धमकी दी है। प्रभारी निरीक्षक दिनेश सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है।

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