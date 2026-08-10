Gonda News: भूमि विवाद में महिला को दंपति ने पीटा
Gonda News: वजीरगंज के ग्राम पंचायत सोनबरसा में भूमि विवाद को लेकर संगीता पत्नी ओमकार गोस्वामी ने थाने में तहरीर दी है। आरोप है कि गांव के रामानंद गोस्वामी और उनकी पत्नी मालती ने संगीता के साथ मार-पीट की और दुबारा मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
Gonda News: वजीरगंज। थानाक्षेत्र के ग्राम पंचायत सोनबरसा की संगीता पत्नी ओमकार गोस्वामी ने थाने पर तहरीर दी है। आरोप है कि रविवार को सुबह भूमि विवाद को लेकर गांव के रामानंद गोस्वामी उनकी पत्नी मालती ने सहन पर आकर अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मुक्का-थप्पड़ व लात-घूंसे से मारा-पीटा तथा दुबारा फिर मारने की धमकी दी है। प्रभारी निरीक्षक दिनेश सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।