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Gonda News: भूमि विवाद में मारपीट और फायरिंग, चार घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: नवाबगंज में खरगूपुर गांव में विवादित भूमि पर कब्जे को लेकर एक विवाद हुआ, जिसमें चार लोग गोली लगने से घायल हो गए। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एक पक्ष ने विहिप नेता शारदाकांत पाण्डेय के खिलाफ मामला दर्ज कराया, वहीं दूसरे पक्ष के अमरकान्त पाण्डेय ने भी शिकायत की है।

Gonda News: भूमि विवाद में मारपीट और फायरिंग, चार घायल

Gonda News: नवाबगंज, संवाददाता। खरगूपुर गांव में रविवार के देर रात विवादित भूमि पर कब्जे को लेकर हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया। मामला इतना गरमा गया की एक पक्ष द्वारा की गई फायरिंग में चार लोगों के गोली लगने और मारपीट मे घायल हो जाने की सूचना है। विवाद के दौरान दूसरे पक्ष के तरफ से भी हवाई फायरिंग की गई। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मारपीट, बलवा, फायरिंग समेत जानलेवा हमले का क्रास मुकदमा दर्ज किया गया है। एक पक्ष की तहरीर पर विहिप नेता शारदाकान्त पाण्डेय समेत छह लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं दूसरे पक्ष के अमरकान्त पाण्डेय के तहरीर पर दिनेश कुमार पांडेय समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है。

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घटनाक्रम का विवरण

दिनेश पाण्डेय ने बताया कि शारदाकांत पांडेय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इस पर एसडीएम तरबगंज की ओर से धारा 145 के तहत कार्रवाई भी की जा चुकी है। आरोप है कि रविवार रात ग्यारह बजे विपक्षी पक्ष विवादित जमीन पर कब्जा कर निर्माण करा रहा था। सूचना पर मौके पर पहुंचे उनके पुत्र जितेंद्र पांडेय, भांजे विकास पांडेय, अभय समेत अन्य लोगों पर असलहों से फायरिंग कर दी गई। फायरिंग में जितेंद्र, विकास और अभय समेत चार लोग घायल हो गए। इनमे गंभीर रूप से घायल जितेन्द्र को लखनऊ रेफर कर दिया गया है जबकि अभय और विकास का इलाज जिले के मेडिकल कालेज मे चल रहा है। एसओ अभय सिंह ने बताया कि दोनों पक्ष की तहरीर मुकदमा कायम करने के पश्चात आरोपियों की गिरफ्तारी को दबिश दी जा रही है।

अवधारणाएँ

घटना कब हुई थी?
घटना रविवार के देर रात हुई थी।
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