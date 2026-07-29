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Gonda News: बदहाल सड़क के मरम्मत की मांग डीएम से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: कटरा बाजार के अशोकवापुर, ग्राम पंचायत कोटिया मदारा में ग्रामीणों ने जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग की है। इस सड़क से गांव के लोगों का आवागमन होता है, लेकिन बारिश में यह और खराब हो जाती है। कई शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे एंबुलेंस और स्कूल वाहन भी गांव नहीं पहुंच पा रहे हैं।

Gonda News: बदहाल सड़क के मरम्मत की मांग डीएम से

Gonda News: कटरा बाजार। ग्राम पंचायत कोटिया मदारा के मजरा अशोकवापुर में वर्षों से जर्जर पड़ी सड़क को लेकर ग्रामीणों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। गांव निवासी दीप नारायण शुक्ला ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर गांव की एक मात्र सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। यह सड़क दुबहा बाजार से होकर अशोकवा पुर गांव तक जाती है और पूरे गांव के लोगों के आवागमन और निकास का एकमात्र रास्ता है। सड़क पर लगा खड़ंजा पूरी तरह उखड़कर धंस चुका है जिससे पूरी सड़क गड्ढों में पानी भरने से कीचड़ में तब्दील हो गई है। बरसात के मौसम में इस सड़क की हालत और भी बदतर हो जाती है गांव से निकलने वाले ग्रामीण, बुजुर्ग, महिलाओं और स्कूली बच्चों को रोजाना इस रास्ते से गुजरना पड़ता है।

कई बार ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव और क्षेत्रीय विधायक से इस सड़क को लेकर शिकायत की गई लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की बदहाली के कारण एंबुलेंस, स्कूल वाहन का गांव तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार मरीजों और गर्भवती महिलाओं को चारपाई पर लिटाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है।

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