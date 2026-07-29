Gonda News: बदहाल सड़क के मरम्मत की मांग डीएम से
Gonda News: कटरा बाजार के अशोकवापुर, ग्राम पंचायत कोटिया मदारा में ग्रामीणों ने जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग की है। इस सड़क से गांव के लोगों का आवागमन होता है, लेकिन बारिश में यह और खराब हो जाती है। कई शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे एंबुलेंस और स्कूल वाहन भी गांव नहीं पहुंच पा रहे हैं।
Gonda News: कटरा बाजार। ग्राम पंचायत कोटिया मदारा के मजरा अशोकवापुर में वर्षों से जर्जर पड़ी सड़क को लेकर ग्रामीणों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। गांव निवासी दीप नारायण शुक्ला ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर गांव की एक मात्र सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। यह सड़क दुबहा बाजार से होकर अशोकवा पुर गांव तक जाती है और पूरे गांव के लोगों के आवागमन और निकास का एकमात्र रास्ता है। सड़क पर लगा खड़ंजा पूरी तरह उखड़कर धंस चुका है जिससे पूरी सड़क गड्ढों में पानी भरने से कीचड़ में तब्दील हो गई है। बरसात के मौसम में इस सड़क की हालत और भी बदतर हो जाती है गांव से निकलने वाले ग्रामीण, बुजुर्ग, महिलाओं और स्कूली बच्चों को रोजाना इस रास्ते से गुजरना पड़ता है।
कई बार ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव और क्षेत्रीय विधायक से इस सड़क को लेकर शिकायत की गई लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की बदहाली के कारण एंबुलेंस, स्कूल वाहन का गांव तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार मरीजों और गर्भवती महिलाओं को चारपाई पर लिटाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।