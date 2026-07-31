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Gonda News: पशु तस्कर को ग्रामीणों ने पकड़ा, पुलिस ने भेजा जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: गोंडा जिले में परनाबगुलहा गांव में अशरफ अली को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। उसके पास चाकू और कुल्हाड़ी सहित कई सामान बरामद हुए। अशरफ ने तीन ग्रामीणों पर जानलेवा हमला किया, लेकिन अधिक संख्या के कारण उसे पकड़ लिया गया। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा।

Gonda News: पशु तस्कर को ग्रामीणों ने पकड़ा, पुलिस ने भेजा जेल

Gonda News: मेहनौन (गोंडा), संवाददाता । गोंडा जिले में कोतवाली इटियाथोक के परनाबगुलहा गांव में गुरुवार रात पशु लेकर जा रहे अशरफ अली निवसी लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ लिया।उसके पास चाकू कुल्हाड़ी चापर सहित कई सामान बरामद किया गया। आरोपी ने पकड़े जाने के दौरान तीन ग्रामीणो पर धारदार जानलेवा हमला किया लेकिन गांव वालों की अधिक संख्या होने से वह पकड़ा जा सका‌।

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घटना का विवरण

गांव निवासी विनय मौर्या ने दी तहरीर में बताया कि रात में नौ बजे सड़क के पास शौच करने के लिए गया था। गन्ने के खेत में सांड की चिल्लाने की आवाज सुनी। दोबारा गांव जाकर कई लोगों को बुलाकर गन्ने के खेत में गया वहां पहुंचने पर एक पशु शीशम के पेड़ में बंधा हुआ मिला। पशु के पास मौजूद चार लोग इधर-उधर भागने लगे। ग्रामीणों ने सभी को दौड़ा लिया मौके से तीन लोग फरार हो गए जबकि अशरफ अली को पकड़ लिया गया।

पुलिस कार्रवाई

आरोपी ने लोगों पर जानलेवा हमला भी किया उसके पास से चापर कुल्हाड़ी, तराजू बांट बरामद हुआ है। प्रभारी निरीक्षक कमलाकांत त्रिपाठी ने कहा कि एक नामजद व तीन अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमला प्रतिबंधित पशु वध अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज आरोपी अशरफ अली को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अशरफ अली को किस गांव में पकड़ा गया?
अशरफ अली को परनाबगुलहा गांव में पकड़ा गया।
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