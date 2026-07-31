Gonda News: ग्रामीणों ने पशु तस्कर को पकड़ा, पुलिस ने भेजा जेल
Gonda News: गुरुवार रात इटियाथोक के परनाबगुलहा गांव में, ग्रामीणों ने प्रतिबंधित पशु ले जा रहे अशरफ अली को पकड़ा। आरोपित ने हमला किया, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पुलिस को सौंप दिया। उसके पास से चाकू और कुल्हाड़ी जैसी सामग्री मिली। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करके उसे सलाखों के पीछे भेज दिया।
Gonda News: मेहनौन, संवाददाता । कोतवाली इटियाथोक के परनाबगुलहा गांव में गुरुवार रात प्रतिबंधित पशु लेकर जा रहे जा रहे पशु तस्करी के आरोपी अशरफ अली निवासी लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ लिया।ग्रामीणों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसके पास से चाकू कुल्हाड़ी, चापर सहित कई सामान बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी ने पकड़े जाने के दौरान तीन ग्रामीणों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया लेकिन गांव वालों की अधिक संख्या होने के कारण वह पकड़ा जा सका। गांव निवासी विनय मौर्या ने दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि कि रात में नौ बजे सड़क के पास शौच करने के लिए गया था।
गन्ने के खेत में सांड की चिल्लाने की आवाज सुनी। दोबारा गांव जाकर कई लोगों को बुलाकर गन्ने के खेत में गया तो वहां पहुंचने पर एक प्रतिबंधित पशु शीशम के पेड़ में बंधा हुआ मिला। पशु के पास मौजूद चार लोग इधर-उधर भागने लगे। ग्रामीणों ने सभी को दौड़ा लिया। मौके से तीन लोग फरार हो गए जबकि अशरफ अली को पकड़ लिया गया। आरोपी ने लोगों पर जानलेवा हमला भी किया उसके पास से चापर कुल्हाड़ी, तराजू बांट बरामद हुआ है। प्रभारी निरीक्षक कमलाकांत त्रिपाठी ने कहा कि एक नामजद व तीन अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमला प्रतिबंधित पशु अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी अशरफ अली को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले में आरोपी तीन अन्य की तलाश में छापेमारी की जा रही है।
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