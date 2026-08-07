Gonda News: हलधरमऊ मंडल पहुंची कलश वंदन यात्रा

Gonda News: गोण्डा, संवाददाता। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की समरसता एवं सामाजिक सद्भावना के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली जा रही समरसता कलश वंदन यात्रा शुक्रवार को कटरा विधानसभा के हलधरमऊ मंडल पहुंची। यात्रा का नेतृत्व कर रहे जिला सहसंयोजक अभियान एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष नीरज मौर्य के नेतृत्व में मंडल के विभिन्न गांवों में यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान ग्राम सभा हरसिंहपुर, मिर्जापुर, सोनारा और भटनिया में कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुरु रविदास महाराज की जय के गगनभेदी नारों के बीच यात्रा में विराजमान पवित्र कलश का विधिवत पूजन-अर्चन किया गया। प्रत्येक स्थान पर समाज के सैकड़ों लोगों ने श्रद्धापूर्वक कलश पूजन कर गुरु रविदास के समरसता, समानता और मानवता के संदेश को आत्मसात करने का संकल्प लिया।