Gonda News: हलधरमऊ मंडल पहुंची कलश वंदन यात्रा
Gonda News: समरसता कलश वंदन यात्रा, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के सामाजिक सद्भावना के संदेश को फैलाने के उद्देश्य से, शुक्रवार को कटरा विधानसभा के हलधरमऊ में पहुंची। यात्रा के दौरान विभिन्न गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहाँ हजारों लोगों ने कलश पूजन कर गुरु के संदेश का पालन करने का संकल्प लिया। यह यात्रा 25 अगस्त तक जारी रहेगी।
Gonda News: गोण्डा, संवाददाता। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की समरसता एवं सामाजिक सद्भावना के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली जा रही समरसता कलश वंदन यात्रा शुक्रवार को कटरा विधानसभा के हलधरमऊ मंडल पहुंची। यात्रा का नेतृत्व कर रहे जिला सहसंयोजक अभियान एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष नीरज मौर्य के नेतृत्व में मंडल के विभिन्न गांवों में यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान ग्राम सभा हरसिंहपुर, मिर्जापुर, सोनारा और भटनिया में कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुरु रविदास महाराज की जय के गगनभेदी नारों के बीच यात्रा में विराजमान पवित्र कलश का विधिवत पूजन-अर्चन किया गया। प्रत्येक स्थान पर समाज के सैकड़ों लोगों ने श्रद्धापूर्वक कलश पूजन कर गुरु रविदास के समरसता, समानता और मानवता के संदेश को आत्मसात करने का संकल्प लिया।
सह संयोजक ने बताया कि यह समरसता कलश वंदन यात्रा 25 अगस्त तक जनपद के 33 मंडलों में संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना तथा जातिवाद जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का संदेश देना है। इस अवसर पर जिला संयोजक प्रमोद आर्य चंचल, जिला सहसंयोजक सचिन वाल्मीकि, हरीश शुक्ला, पुनीत सिंह, मंडल अध्यक्ष आनतराम वर्मा, जिला कार्य समिति सदस्य बेचू लाल, जिला पंचायत सदस्य राम फेर, किशन प्रसाद गौतम, गंगा प्रसाद, दीपक पासवान, गुरु प्रसाद, छबी राजी, अजय कुमार, चंद्र बदन रहे।
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