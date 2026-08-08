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Gonda News: कहासुनी पर दो भाइयों को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: खरगूपुर में एक व्यक्ति की लाठी-डंडे से पिटाई के मामले में पुलिस ने दो भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। बेलवा फूलपुर गांव में रामशंकर कश्यप और आनंद तिवारी के बीच कहासुनी हुई थी, जिस पर मनीष तिवारी और उसके भाई ने हमला किया। घायल को अस्पताल भेजा गया है।

Gonda News: कहासुनी पर दो भाइयों को पीटा

Gonda News: खरगूपुर। आपसी बातचीत के दौरान व्यक्ति की लाठी डंडे से पिटाई करने के मामले में पुलिस ने दो भाइयों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की है। बेलवा फूलपुर गांव के रामशंकर कश्यप ने बताया कि गांव के आनंद तिवारी से कहासुनी हो गई थी। इसी बात को लेकर आरोपी व उनके भाई मनीष तिवारी ने लाठी डंडे से हमला कर घायल कर दिया। प्रभारी निरीक्षक राजेश तिवारी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर घायल को सीएचसी भिजवाया गया है।

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