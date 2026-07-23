Gonda News: दुकान में चोरी करने के दो आरोपी गिरफ्तार
Gonda News: इटियाथोक पुलिस ने दुकान में चोरी की घटना का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी में उपयोग किए गए ई-रिक्शा और बड़ी मात्रा में कपड़े, आभूषण समेत अन्य सामान बरामद किया। आगे की जांच जारी है और अन्य आरोपियों की खोज की जा रही है।
Gonda News: मेहनौन, संवाददाता। इटियाथोक पुलिस ने दुकान में हुई चोरी की घटना का सफल खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे व निशानदेही पर चोरी में प्रयुक्त ई-रिक्शा तथा बड़ी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया है। पुलिस के अनुसार थाना इटियाथोक क्षेत्र के ग्राम सरकाण्ड निवासी छेद्दन पुत्र परसराम सौनी ने तहरीर देकर बताया था कि 19 जुलाई की रात उनकी दुकान का दरवाजा तोड़कर चोर कपड़े, आभूषण समेत अन्य सामान चोरी कर ले गए थे। इस मामले में थाना इटियाथोक पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। एएसपी/सीओ सदर अभिषेक दावच्या ने बताया कि थाना इटियाथोक पुलिस ने गुरुवार को अर्जुनपुर रेलवे क्रॉसिंग से भरिया लबेदपुर मार्ग पर घेराबंदी कर राहुल सोनकर पुत्र मोहनलाल निवासी पंडितपुरवा सरकाण्ड तथा सद्दाम पुत्र सद्दीक खां उर्फ तेजाई निवासी सरकाण्ड को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ के बाद आरोपियों की निशानदेही पर चोरी में प्रयुक्त ई-रिक्शा के साथ बड़ी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया गया। बरामद सामान में विभिन्न प्रकार के कपड़े, बच्चों के परिधान, दुपट्टे, लुंगी, शॉल, सूट, जूते-चप्पल, कृत्रिम आभूषण, चूड़ियां, मंगलसूत्र, हार सेट सहित अन्य सामग्री शामिल है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। वहीं घटना में नामजद अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
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