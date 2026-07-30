Gonda News: मनकापुर में ट्रेन से कटकर युवक और महिला की मौत

Gonda News: -ट्रेन से घर लौटते समय गिरा मुजफ्फरपुर जिले का युवक -झाम पुरवा के पास मिला

Gonda News: मनकापुर, संवाददाता। दिल्ली से बिहार स्थित अपने घर लौट रहे एक युवक की चलती ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायल युवक को सीएचसी जहां चिकित्सकों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। दूसरी ओर मनकापुर-झिलाही स्टेशन के बीच गुरुवार तड़के महिला का क्षत-विक्षत शव ट्रैक पर पड़ा मिला। फिलहाल महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है。

युवक की पहचान जानकारी के अनुसार बिहार प्रांत के मुजफ्फरपुर जनपद के रतनौली गांव का 18 वर्षीय मोहम्मद जीशान पुत्र मोहम्मद फैयाज दिल्ली में रहकर नौकरी करता था। वह ट्रेन से अपने घर लौट रहा था। गुरुवार सुबह मनकापुर-झिलाही रेलवे स्टेशन के मध्य बंजरिया गांव के पास किसी ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। घायल युवक को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात चिकित्सा अधिकारी डॉ. आलोक कुमार चौधरी ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने बताया उसके सिर और कंधे पर गंभीर चोटें थीं । थानाध्यक्ष गौरव सिंह तोमर ने बताया कि मृतक की पहचान उसके पास मिले आधारकार्ड से हुई है। युवक के परिजनों को सूचना दे दी गई है।

महिला का शव अधेड महिला का मिला रेलवे लाइन के किनारे शव: क्षेत्र के भिटौरा गांव के मजरे झामपुरवा के निकट डाउन रेलवे ट्रैक का निरीक्षण कर रहे की-मैन की नजर करीब 45 वर्षीय महिला के क्षत विक्षत शव पर पड़ी। महिला ने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी। की-मैन ने तत्काल घटना की सूचना स्टेशन मास्टर को दी गई। स्टेशन मास्टर की सूचना पर पहुची पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों से महिला के कपड़े व चप्पलों के आधार पर पहचान कराने का प्रयास किया। महिला का चेहरा क्षत-विक्षत होने से उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस का कहना है कि महिला की शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है।