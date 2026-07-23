Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gonda News: तालाब में डूबकर पांचवी के छात्र की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
Follow us on Google News
share

Gonda News: उमरी बेगमगंज के पूरेडाल गांव में बुधवार को करकरा तालाब में डूबकर 12 वर्षीय छात्र सुमित की मौत हो गई। उसकी मां ने बेटे को घर लौटने के लिए कहा था, लेकिन वह तालाब में डूब गया। गांव में शोक की लहर है। ग्रामीणों का आरोप है कि तालाब की खुदाई से यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Gonda News: तालाब में डूबकर पांचवी के छात्र की मौत

Gonda News: उमरी बेगमगंज, संवाददाता। थाना क्षेत्र के ग्राम सभा पूरेडाल में बुधवार शाम करकरा तालाब में डूबकर पांचवी के छात्र की मौत हो गई। 12 वर्षीय मासूम सुमित पुत्र सुनील का शव गुरुवार को तालाब में उतराता मिला। इसकी जानकारी होते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो उठा। ग्राम सभा पूरे निवासी सुनील का पुत्र सुमित कक्षा पांच का छात्र था। वह तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ा था। उसकी मां रोशनी ने बताया कि बुधवार को वह गांव के पास धान की रोपाई करने गई थीं। पास में एक चिता जल रही थी, इसलिए उन्होंने बेटे को डर से बचाने के लिए घर लौट जाने को कहा।

ये भी पढ़ें:Gonda News: करकरा तालाब में डूबकर 12 वर्षीय मासूम की मौत, परिवार में मातम

किसी ने नहीं सोचा था कि घर की ओर बढ़ा वह मासूम कभी वापस नहीं लौटेगा। रास्ते में किन परिस्थितियों में वह करकरा तालाब में पहुंचा और डूब गया, इसका पता नहीं चल सका। शाम तक परिजन और ग्रामीण उसकी तलाश करते रहे लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गुरुवार सुबह तालाब में शव उतराता देख ग्रामीणों ने परिवार को सूचना दी। बेटे का शव देखते ही मां बेसुध हो गई, जबकि पूरे परिवार का हाल बेहाल हो गया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजेश पांडे ने आरोप लगाया कि 84 कोसी मार्ग निर्माण के लिए करकरा तालाब से बड़े पैमाने पर मिट्टी की खुदाई की गई थी। उनका कहना है कि लेखपाल ने कई बार खुदाई रुकवाई और दो बार रोक भी लगाई, लेकिन इसके बावजूद ठेकेदारों द्वारा खुदाई जारी रही। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब की बढ़ी गहराई भी इस हादसे की एक वजह हो सकती है। प्रभारी निरीक्षक चंदन कुमार ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। लोगों का कहना है कि यदि तालाब की खुदाई में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाता तो शायद एक परिवार का चिराग न बुझता।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gonda News Gonda Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।