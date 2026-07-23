Gonda News: तालाब में डूबकर पांचवी के छात्र की मौत

Gonda News: उमरी बेगमगंज, संवाददाता। थाना क्षेत्र के ग्राम सभा पूरेडाल में बुधवार शाम करकरा तालाब में डूबकर पांचवी के छात्र की मौत हो गई। 12 वर्षीय मासूम सुमित पुत्र सुनील का शव गुरुवार को तालाब में उतराता मिला। इसकी जानकारी होते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो उठा। ग्राम सभा पूरे निवासी सुनील का पुत्र सुमित कक्षा पांच का छात्र था। वह तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ा था। उसकी मां रोशनी ने बताया कि बुधवार को वह गांव के पास धान की रोपाई करने गई थीं। पास में एक चिता जल रही थी, इसलिए उन्होंने बेटे को डर से बचाने के लिए घर लौट जाने को कहा।

किसी ने नहीं सोचा था कि घर की ओर बढ़ा वह मासूम कभी वापस नहीं लौटेगा। रास्ते में किन परिस्थितियों में वह करकरा तालाब में पहुंचा और डूब गया, इसका पता नहीं चल सका। शाम तक परिजन और ग्रामीण उसकी तलाश करते रहे लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गुरुवार सुबह तालाब में शव उतराता देख ग्रामीणों ने परिवार को सूचना दी। बेटे का शव देखते ही मां बेसुध हो गई, जबकि पूरे परिवार का हाल बेहाल हो गया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजेश पांडे ने आरोप लगाया कि 84 कोसी मार्ग निर्माण के लिए करकरा तालाब से बड़े पैमाने पर मिट्टी की खुदाई की गई थी। उनका कहना है कि लेखपाल ने कई बार खुदाई रुकवाई और दो बार रोक भी लगाई, लेकिन इसके बावजूद ठेकेदारों द्वारा खुदाई जारी रही। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब की बढ़ी गहराई भी इस हादसे की एक वजह हो सकती है। प्रभारी निरीक्षक चंदन कुमार ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। लोगों का कहना है कि यदि तालाब की खुदाई में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाता तो शायद एक परिवार का चिराग न बुझता।