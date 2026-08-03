Gonda News: सरसों की पेराई कर रही महिला की हादसे में मौत
Gonda News: नवाबगंज में एक महिला की दुकान पर आटा चक्की में दुपट्टा फंसने से मौत हो गई। 35 वर्षीय विजय लक्ष्मी सरसों की पेराई कर रही थीं जब उनका दुपट्टा इंजन में फंस गया। गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना ने परिवार में कोहराम मचा दिया है।
Gonda News: नवाबगंज, संवाददाता। कस्बे में जवाहर चौक के निकट आटा चक्की पर रविवार के देर रात हुए हादसे में इंजन में दुपट्टा फंसने से सरसों की पेराई कर रही महिला की मौत हो गई। घटना के बाद पीड़ित परिवार में कोहराम मचा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि रविवार रात करीब नौ बजे 35 वर्षीय विजय लक्ष्मी पत्नी राजेश कुमार गुप्ता अपनी दुकान पर सरसों की पेराई कर रही थीं। इसी दौरान अचानक उसका दुप्पट्टा इंजन में फंस गया। देखते ही देखते वह इंजन की चपेट में आ गईं।
आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल इंजन बंद कर उन्हें बाहर निकाला और गंभीर अवस्था में नगर के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के समय उनके पति किसी काम से बाजार गए हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही वह अस्पताल पहुंचे लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हादसे के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। मां की असमय मौत से दोनों बेटे कान्हा और सात्विक गहरे सदमे में है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
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