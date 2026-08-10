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Gonda News: हादसे में जख्मी युवक की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: मेहनौन में सिसई गांव के निवासी रविंद्र कुमार तिवारी की बीते 6 अगस्त को ई-रिक्शा की टक्कर से घायल होने के बाद रविवार रात को इलाज के दौरान मौत हो गई। उनके परिवार में कोहराम मच गया है, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Gonda News: हादसे में जख्मी युवक की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत

Gonda News: मेहनौन, संवाददाता। कोतवाली इटियाथोक के सिसई बहलोलपुर बाजार सिसई गांव निवासी रविंद्र कुमार तिवारी उर्फ महंत का गत छह अगस्त को ई-रिक्शा की टक्कर में घायल हो गए थे। उनका लखन‌ऊ में इलाज चल रहा था, रविवार रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत की खबर से घर परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। युवक के पिता दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि 6 अगस्त शाम 8 बजे उनका बेटा रविंद्र कुमार तिवारी उर्फ महंत बहलोलपुर बाजार में सड़क किनारे पटरी पर खड़ा था। उसी दौरान इटियाथोक की ओर से आ रही तेज रफ्तार ई रिक्शा ने रविंद्र के पैर पर चढ़ा दिया उसके बाद बेकाबू‌ होकर उसके ऊपर पलट गया।

घटना में उसके सिर में गहरी चोट आ गई। उसे इलाज के लिए गोंडा मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। जहां स्वास्थ्य में सुधार न होने पर चिकित्सक ने इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया। रविवार रात उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। रविंद्र तीन भाइयों मे बड़ा था उसके दूसरे नम्बर भाई की एक साल पहले मौत हो चुकी है। रविंद्र के दो बेटे हैं बड़ा बेटा राज तिवारी स्नातक की पढ़ाई कर रहा जबकि छोटा अयोध्या में रहकर संस्कृत की शिक्षा ले रहा है। युवक मां माया देवी का रो-रोकर पर हाल बेहाल है। मौत की सूचना के बाद गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रभारी निरीक्षक कमलाकांत त्रिपाठी ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है।

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