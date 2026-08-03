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Gonda News: चौराहे पर बैरिकेडिंग का प्रयोग बना मुसीबत, गलत दिशा में दौड़ रहे वाहन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: गोण्डा में गुरुनानक चौराहे पर ट्रैफिक सुधार की कोशिशें निराशाजनक रही हैं। बैरिकेडिंग के चलते लोग गलत दिशा में वाहन चला रहे हैं, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। यातायात पुलिस का कहना है कि सख्ती की जाएगी, लेकिन बैरिकेडिंग का प्रभाव कम होता प्रतीत हो रहा है।

Gonda News: चौराहे पर बैरिकेडिंग का प्रयोग बना मुसीबत, गलत दिशा में दौड़ रहे वाहन

Gonda News: गोण्डा, संवाददाता। शहर के मुख्य गुरुनानक चौराहे पर ट्रैफिक सुधारने के नाम पर लगाई गई बैरिकेडिंग और वनवे का प्रयोग अब आम लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। 200 मीटर आगे यू-टर्न लेने से बचने के लिए चालक धड़ल्ले से गलत दिशा में वाहन दौड़ा रहे हैं। इस शॉर्टकट में लोग अपनी जान जोखिम में डालने के साथ-साथ बेकसूर राहगीरों की जिंदगी से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। व्यस्त समय में अचानक सामने वाहन आ जाने से दूसरे चालकों का संतुलन बिगड़ रहा है और टक्कर जैसी स्थिति बन रही है। यातायात पुलिस ने जाम से निजात दिलाने के लिए गुरुनानक चौराहे पर बैरिकेडिंग कर इसे तिराहे में तब्दील कर दिया था। मकसद था कि बहराइच रोड जाने वाले वाहन 100 से 200 मीटर आगे जाकर कट लें लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। अतिरिक्त दूरी से बचने के लिए दो पहिया, ई-रिक्शा, कार के साथ-साथ बड़े वाहन भी नियमों को ताक पर रखकर सीधे चौराहे से ही गलत दिशा में घुस जा रहे हैं। जबकि गुरुनानक चौराहे पर पुलिस चौकी होने के बावजूद गलत दिशा में वाहनों का आना-जाना लगातार जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बैरिकेडिंग के कारण जाम और बढ़ गया है। चौराहे पर बैरिकेडिंग नहीं लगानी चाहिए। इससे लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं एलबीएस चौराहे से गुरुनानक चौराहे जाने वाले मार्ग पर भी दोनों पट्टियों पर रॉन्ग साइड से वाहन फर्राटे भर रहे हैं। यहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, गाड़ियां टकरा रही हैं, फिर भी वाहन चालक बाज नहीं आ रहे। ट्रैफिक और परिवहन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद रॉन्ग साइड चलने की आदत नहीं छूट रही।

बैरिकेडिंग से उल्टी चाल रोकने की कवायद फेल

यही स्थिति स्टेशन रोड पर दुखहरन नाथ मंदिर के पास भी है। यहां ईदगाह कट पर पहले जाम लगता था, इसलिए बैरिकेडिंग कर वनवे किया गया। लेकिन वाहन चालक अक्सर बैरिकेडिंग को रास्ते से हटा देते हैं और बेधड़क गलत दिशा में वाहन दौड़ाते हैं। संवेदनशील प्वाइंट पर पुलिस की तैनाती भी सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है। उनके हटते ही फिर से वही स्थिति।

बाइक निकलने के लिए रास्ता खोला

गुरुनानक चौराहे पर पहले नया प्रयोग कर चौराहे पर एक तरफ बैरिकेडिंग कर रास्ता पूरा बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ दिन बाद समस्या को देखते हुए बाद में गुरुनानक चौराहे पर बाइक निकालने के लिए बैरिकेडिंग में थोड़ी जगह छोड़ी गई। लेकिन उसमें एक बार में सिर्फ एक बाइक ही निकल सकती है। ऐसे में चौपहिया वाहन चालक अतिरिक्त सफर से बचने के लिए गलत दिशा में वाहन दौड़ा रहे हैं।

वर्जन..

गुरुनानक चौराहे पर यातायात व्यवस्था सही करने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। गलत दिशा में वाहन चलाने को लेकर सख्ती की जाएगी। अगर बैरिकेडिंग के कोई दिक्कत हो रही है तो मौके पर जांच के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी।

-विनय कुमार सिंह, सीओ ट्रैफिक

सामान्य प्रश्न

गुरुनानक चौराहे पर बैरिकेडिंग का उद्देश्य क्या था?
गुरुनानक चौराहे पर बैरिकेडिंग का उद्देश्य बहराइच रोड जाने वाले वाहनों के लिए जाम से निजात दिलाना था।
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