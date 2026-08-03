Gonda News: चौराहे पर बैरिकेडिंग का प्रयोग बना मुसीबत, गलत दिशा में दौड़ रहे वाहन

Gonda News: गोण्डा, संवाददाता। शहर के मुख्य गुरुनानक चौराहे पर ट्रैफिक सुधारने के नाम पर लगाई गई बैरिकेडिंग और वनवे का प्रयोग अब आम लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। 200 मीटर आगे यू-टर्न लेने से बचने के लिए चालक धड़ल्ले से गलत दिशा में वाहन दौड़ा रहे हैं। इस शॉर्टकट में लोग अपनी जान जोखिम में डालने के साथ-साथ बेकसूर राहगीरों की जिंदगी से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। व्यस्त समय में अचानक सामने वाहन आ जाने से दूसरे चालकों का संतुलन बिगड़ रहा है और टक्कर जैसी स्थिति बन रही है। यातायात पुलिस ने जाम से निजात दिलाने के लिए गुरुनानक चौराहे पर बैरिकेडिंग कर इसे तिराहे में तब्दील कर दिया था। मकसद था कि बहराइच रोड जाने वाले वाहन 100 से 200 मीटर आगे जाकर कट लें लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। अतिरिक्त दूरी से बचने के लिए दो पहिया, ई-रिक्शा, कार के साथ-साथ बड़े वाहन भी नियमों को ताक पर रखकर सीधे चौराहे से ही गलत दिशा में घुस जा रहे हैं। जबकि गुरुनानक चौराहे पर पुलिस चौकी होने के बावजूद गलत दिशा में वाहनों का आना-जाना लगातार जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बैरिकेडिंग के कारण जाम और बढ़ गया है। चौराहे पर बैरिकेडिंग नहीं लगानी चाहिए। इससे लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं एलबीएस चौराहे से गुरुनानक चौराहे जाने वाले मार्ग पर भी दोनों पट्टियों पर रॉन्ग साइड से वाहन फर्राटे भर रहे हैं। यहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, गाड़ियां टकरा रही हैं, फिर भी वाहन चालक बाज नहीं आ रहे। ट्रैफिक और परिवहन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद रॉन्ग साइड चलने की आदत नहीं छूट रही।