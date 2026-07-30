Gonda News: डंपर ने व्यापारी की मारी टक्कर, तोड़ा दम
Gonda News: गोंडा में पूजा के लिए फूल तोड़ने जा रहे व्यापारी को डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी गंभीर चोट आई। अस्पताल पहुंचने पर उनकी मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।
Gonda News: रुपईडीह (गोंडा), संवाददाता। पूजा के लिए फूल तोड़ने जा रहे व्यापारी को गुरुवार सुबह डंपर ने पीछे से ठोकर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर जुटे लोगों ने उन्हें उपचार के लिए जिले मुख्यालय के निजी चिकित्सालय पहुंचाया जहां पर उपचार के दौरान व्यापारी की मौत हो गई। इसकी खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया और लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सूचना पर नगर कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कौड़िया थाना क्षेत्र के लैबुडवा कौड़िया बाजार के निवासी ओम प्रकाश गुप्ता का (42) वर्षीय पुत्र दिनेश कुमार उर्फ पप्पू गुप्ता कौड़िया चौराहा पर किराना की दुकान करता था।
सुबह घर से पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए जा रहे थे। घर से थोड़ी ही दूर पर करनैलगंज से आर्यनगर की तरफ गिट्टी लेकर जा रहे डंपर ने थाना रोड के पास पीछे से ठोकर मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए ।उपस्थित लोगों ने इसकी सूचना पुलिस व परिजनों को दी। फौरन उन्हें उपचार के लिए गोंडा के एक निजी चिकित्सालय ले गए जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई प्रिंस कुमार गुप्ता के शिकायती पत्र पर पुलिस ने अज्ञात वाहन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच व पड़ताल शुरू की। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया कि वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच की जा रही है।
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