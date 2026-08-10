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Gonda News: घर-घर तिरंगा जागरूकता रैली का आयोजन आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: गोंडा के सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने घर-घर तिरंगा जागरूकता अभियान के तहत तिरंगा जागरूकता रैली का आयोजन किया। प्रधानाचार्य पायल दुबे ने बताया कि यह रैली 150-200 छात्रों द्वारा प्रातः 9:30 बजे शुरू होगी और अंबेडकर चौराहे तक जाएगी।

Gonda News: घर-घर तिरंगा जागरूकता रैली का आयोजन आज

Gonda News: गोंडा। शहर के पंतनगर स्थित सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से मंगलवार को घर-घर तिरंगा जागरूकता अभियान के तहत छात्र-छात्राओं की ओर से तिरंगा जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानाचार्य पायल दुबे ने बताया कि रैली का शुभारंभ प्रातः 9:30 बजे विद्यालय परिसर से मुख्य अतिथि द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया जाएगा। रैली में विद्यालय के लगभग 150-200 छात्र-छात्राएं तिरंगा लेकर प्रतिभाग करेंगे। यह रैली विद्यालय प्रांगण से प्रारंभ होकर अंबेडकर चौराहे तक जाएगी।

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