Gonda News: झोलाछाप के इलाज के बाद मासूम की हालत बिगड़ी, कार्रवाई की मांग
Gonda News: भुलियापुर गांव में तीन वर्षीय बच्ची की तबीयत कथित झोलाछाप चिकित्सक के इलाज के बाद गंभीर हो गई। बच्ची के शरीर पर लाल दाने और छाले निकल आए। परिजनों ने आरोप लगाया है कि चिकित्सक ने इंजेक्शन और सिरप दिए, जिसके बाद हालत बिगड़ गई। शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई है।
Gonda News: करनैलगंज, संवाददाता। क्षेत्र के भुलियापुर गांव की तीन वर्षीय बच्ची की कथित झोलाछाप चिकित्सक के इलाज के बाद हालत गंभीर हो गई। परिजनों का आरोप है कि इंजेक्शन लगाने के कुछ ही देर बाद बच्ची के पूरे शरीर पर लाल दाने और बड़े-बड़े छाले निकल आए। गंभीर हालत में उसे बहराइच जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। क्षेत्र के भुलियापुर निवासी ननकऊ के अनुसार उनकी पुत्री रहनुमा को बुखार आने पर छतौनी चौराहे पर क्लीनिक चला रहे कथित झोलाछाप के पास ले जाया गया। आरोप है कि चिकित्सक ने दो प्रकार का सिरप देने के साथ इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ गई।
पहले उसे मुस्तफाबाद स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने जिला अस्पताल बहराइच रेफर कर दिया। पीड़ित पिता का आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी ने अपशब्द कहते हुए और जान से मारने व हाथ-पैर तोड़ने की धमकी दी। पीड़ित ने कोतवाली, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सीएमओ को शिकायती पत्र देकर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। भंभुआ चौकी प्रभारी मृत्युंजय सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीएचसी अधीक्षक डॉ. अनुज कुमार ने कहा कि अभी तक उनके पास इस संबंध में कोई शिकायत नहीं आई है। शिकायत मिलने पर जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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