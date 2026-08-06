Gonda News: छात्रा ने फांसी लगा कर जान दी
Gonda News: गोण्डा के जानकी नगर में 18 वर्षीय सिमरन ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी और बाजार से लौटने के बाद इस घटना को अंजाम दिया। उसकी मां ने बताया कि परिवार में दो बच्चे हैं। घटना की सूचना पुलिस को दी गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
Gonda News: गोण्डा। नगर कोतवाली क्षेत्र के जानकी नगर निवासी अरुण कुमार सिंह की 18 वर्षीय पुत्री सिमरन ने मंगलवार की देर शाम को घर के एक कमरे में फांसी लगा कर आत्महत्या कर लिया। मृतका की मां रेखा सिंह ने बताया कि वह बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी । दोपहर में वह बाजार चली गई थी। देर शाम को जब बाजार से लौट कर आई तो उसकी लाश कमरे में पंखे से लटक रही थी। घटना की सूचना नगर कोतवाली को दी गई। मौके पर नगर कोतवाल विंदेश्वरी मणि त्रिपाठी पहुंचे और शव को उतरवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
मृतका की मां ने बताया कि उस के दो बच्चे थे। एक बच्चा विश्वकुमार चंडीगढ़ में रहकर पढ़ाई करता है। पिता अरुण कुमार मुंबई में रह कर अपना कारोबार करते हैं।
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