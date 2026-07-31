Gonda News: पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष ने अध्यापकों को किया सम्मानित

Gonda News: जयप्रभा ग्राम, संवाददाता। नगर पंचायत खरगूपुर अध्यक्ष प्रतिनिधि व पूर्व अध्यक्ष ने अपने शिक्षा काल के श्री गांधी आदर्श विद्यालय के सेवानिवृत्त व वर्तमान में सेवा दे रहे अध्यापकों तथा कर्मचारियों को शुक्रवार को फूल माला पहनाकर व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। पूर्व अध्यक्ष ने उनसे आर्शीवाद भी प्राप्त किया। नगर पंचायत कार्यालय में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राजीव रस्तोगी ने श्री गांधी आदर्श विद्यालय इंटर कॉलेज खरगूपुर के सेवानिवृत्ति अध्यापक कन्हैया सिंह, राम शब्द मिश्र, राम नरेश तिवारी, राम देव तिवारी, शारदा प्रसाद तिवारी, राधेश्याम तिवारी, प्रभु दयाल पांडेय, देवनाथ शुक्ल, सलीम खान तथा प्रबंधक जगदीश प्रसाद मिश्र, वर्तमान प्रधानाचार्य सुब्रत राजन पांडेय, विद्या प्रसाद, शिव कुमार, सावित्री कुमारी, राम प्रकाश वर्मा, कर्ताराम वर्मा, राम सुमिरन गुप्त, संदीप मिश्र,राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, प्रकाश चंद्र तिवारी, राकेश शुक्ल, कर्मचारी राज किशोर तिवारी, सुरेश चंद्र, प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव, मनीराम, जगराम मौर्य, अखिलेश तिवारी, विनोद शुक्ल, अजय यादव, संत प्रसाद शुक्ल, अंकित कश्यप, राजेश कुमार आदि अध्यापकों व कर्मचारियों को फूल माला पहनाकर व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया।