Gonda News: पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष ने अध्यापकों को किया सम्मानित
Gonda News: नगर पंचायत खरगूपुर के अध्यक्ष प्रतिनिधि और पूर्व अध्यक्ष ने श्री गांधी आदर्श विद्यालय के सेवानिवृत्त और वर्तमान शिक्षकों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में शिक्षकों द्वारा विद्यालय के प्रति भावनाएँ व्यक्त की गईं, और पूर्व अध्यक्ष ने उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद का उल्लेख किया। कार्यक्रम में अन्य गणमान्य व्यक्तियों की भी उपस्थिति रही।
Gonda News: जयप्रभा ग्राम, संवाददाता। नगर पंचायत खरगूपुर अध्यक्ष प्रतिनिधि व पूर्व अध्यक्ष ने अपने शिक्षा काल के श्री गांधी आदर्श विद्यालय के सेवानिवृत्त व वर्तमान में सेवा दे रहे अध्यापकों तथा कर्मचारियों को शुक्रवार को फूल माला पहनाकर व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। पूर्व अध्यक्ष ने उनसे आर्शीवाद भी प्राप्त किया। नगर पंचायत कार्यालय में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राजीव रस्तोगी ने श्री गांधी आदर्श विद्यालय इंटर कॉलेज खरगूपुर के सेवानिवृत्ति अध्यापक कन्हैया सिंह, राम शब्द मिश्र, राम नरेश तिवारी, राम देव तिवारी, शारदा प्रसाद तिवारी, राधेश्याम तिवारी, प्रभु दयाल पांडेय, देवनाथ शुक्ल, सलीम खान तथा प्रबंधक जगदीश प्रसाद मिश्र, वर्तमान प्रधानाचार्य सुब्रत राजन पांडेय, विद्या प्रसाद, शिव कुमार, सावित्री कुमारी, राम प्रकाश वर्मा, कर्ताराम वर्मा, राम सुमिरन गुप्त, संदीप मिश्र,राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, प्रकाश चंद्र तिवारी, राकेश शुक्ल, कर्मचारी राज किशोर तिवारी, सुरेश चंद्र, प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव, मनीराम, जगराम मौर्य, अखिलेश तिवारी, विनोद शुक्ल, अजय यादव, संत प्रसाद शुक्ल, अंकित कश्यप, राजेश कुमार आदि अध्यापकों व कर्मचारियों को फूल माला पहनाकर व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया।
कहा कि आज सभी गुरु को एक साथ पाकर विद्यालय जीवन की सभी यादें ताजा हो गई। मुझे आप सभी लोगों ने इस तरिके से तराशा है कि मैं राजनीति में जरूर हूं लेकिन मेरे जीवन में कभी राजनीति नहीं रही है,जिक्र करते हुए कहा कि श्री गांधी आदर्श विद्यालय मेरा अंतिम विद्यालय रहा है, इसके बाद मैंने कहीं नामांकन नहीं कराया, आज जो भी हैं आप सभी गुरु की कृपा से हैं । बिना गुरु के जीवन बेकार है। जिसको गुरु का ज्ञान नहीं मिला वह मनुष्य होकर आज भी अज्ञान है। इस मौके पर जैनुद्दीन खान, पवन पांडेय, फिरोज अहमद, संतोष श्रीवास्तव, पिंटू तिवारी आदि रहें।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।