Gonda News: करौंदे से जैम, मुरब्बा और अचार बनाना सिखाया
Gonda News: गोण्डा। एलबीएस कृषि विज्ञान केंद्र, गोपालग्राम में महिलाओं को गृह विज्ञान विशेषज्ञ ममता त्रिपाठी ने
Gonda News: गोण्डा। एलबीएस कृषि विज्ञान केंद्र, गोपालग्राम में महिलाओं को गृह विज्ञान विशेषज्ञ ममता त्रिपाठी ने करौंदे के पोषक तत्व, स्वास्थ्यवर्धक गुण और उपयोग की जानकारी दी। बताया कि करौंदे से जैम, मुरब्बा और अचार बनाकर परिवार के पोषण को बेहतर करने के साथ महिलाएं स्वरोजगार और अतिरिक्त आय अर्जित कर सकती हैं। इस दौरान डॉ. आशीष पांडेय, डॉ. अभिषेक मिश्रा, डॉ. सुधांशु, राहुल शुक्ला और स्नेहा पांडेय मौजूद रहीं।
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