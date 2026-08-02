Gonda News: पानी की टंकी के पास मिला युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी

Gonda News: श्रावस्ती,संवाददाता। नवीन मॉडर्न पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम बेल्हा राघव के मजरा बंजारही निवासी कप्तान शुक्ला (32) पुत्र संतराम का शव शनिवार देर रात गांव के बाहर पानी की टंकी के पास संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक जय हरि मिश्रा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों के अनुसार कप्तान शुक्ला शनिवार दोपहर करीब 3 बजे घर से इंडियन बैंक जाने की बात कहकर निकले थे लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे।

रात करीब 11 बजे उनका शव गांव के बाहर पानी की टंकी के पास मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटनास्थल से करीब 250 मीटर दूर उनकी बाइक खड़ी मिली जबकि उनका मोबाइल फोन गायब बताया जा रहा है। पुलिस मोबाइल की तलाश के साथ-साथ घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।मृतक अपने पीछे पत्नी और तीन छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं। उनके दो पुत्र नीतीश (12 वर्ष) और नितिन (4 वर्ष) तथा एक पुत्री रिया (8 वर्ष) हैं। घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में शोक का माहौल है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले की गहन जांच जारी है।