Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gonda News: पानी की टंकी के पास मिला युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
Follow us on Google News
share

Gonda News: श्रावस्ती के बेल्हा राघव गांव में कप्तान शुक्ला (32) का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पानी की टंकी के पास मिला। वे शनिवार को बैंक जाने निकले थे, लेकिन लौटकर नहीं आए। उनकी बाइक घटनास्थल से दूर मिली, जबकि मोबाइल गायब है। परिवार में शोक की लहर है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

Gonda News: पानी की टंकी के पास मिला युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी

Gonda News: श्रावस्ती,संवाददाता। नवीन मॉडर्न पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम बेल्हा राघव के मजरा बंजारही निवासी कप्तान शुक्ला (32) पुत्र संतराम का शव शनिवार देर रात गांव के बाहर पानी की टंकी के पास संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक जय हरि मिश्रा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों के अनुसार कप्तान शुक्ला शनिवार दोपहर करीब 3 बजे घर से इंडियन बैंक जाने की बात कहकर निकले थे लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे।

ये भी पढ़ें:पानी की टंकी के पास युवक का शव मिलने से सनसनी

रात करीब 11 बजे उनका शव गांव के बाहर पानी की टंकी के पास मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटनास्थल से करीब 250 मीटर दूर उनकी बाइक खड़ी मिली जबकि उनका मोबाइल फोन गायब बताया जा रहा है। पुलिस मोबाइल की तलाश के साथ-साथ घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।मृतक अपने पीछे पत्नी और तीन छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं। उनके दो पुत्र नीतीश (12 वर्ष) और नितिन (4 वर्ष) तथा एक पुत्री रिया (8 वर्ष) हैं। घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में शोक का माहौल है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले की गहन जांच जारी है।

ये भी पढ़ें: पानी की टंकी के पास मिला युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी
ये भी पढ़ें:कटिहार : एनएच-31 पर कोसी पुल के पास बैंक कर्मी का शव मिलने से सनसनी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gonda News Gonda Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।