Gonda News: रेलवे स्टेशन पर चोरी के आरोपी को पकड़ा
Gonda News: गोंडा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने एक युवक को संदिग्ध स्थिति में पकड़ा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तलाशी में उसके पास चोरी किया हुआ मोबाइल और 2020 रुपए नगद मिले, जिसमें 730 नेपाली मुद्रा शामिल हैं। युवक श्रावस्ती के निवासी शाबिर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
Gonda News: गोंडा। आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने निरीक्षण के दौरान प्लेटफार्म नंबर चार और पांच के पूर्वी छोर से एक युवक को संदिग्ध स्थिति में देखा। पुलिस को देखकर वह भागने लगा। आरपीएफ निरीक्षक अनिरुद्ध राय ने बताया कि जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक चोरी की मोबाइल और 2020 रुपए नगद बरामद हुए जिसमें 730 नेपाली मुद्रा भी बरामद हैं। पूछताछ में उसने जिला श्रावस्ती के ग्राम बंजारन पूरवा महरु मूर्तिहा हरदत नगर ग्रंट निवासी नाम शाबिर बताया। उसके खिलाफ मामला दर्ज न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
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