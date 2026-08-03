Gonda News: अस्पताल में जुकाम-बुखार और चर्म रोग के मरीजों की उमड़ी भीड़

Gonda News: गोण्डा, संवाददाता। मेडिकल कालेज से सम्बद्ध बाबू ईश्वर शरण अस्पताल सोमवार को खुला। मरीजों की भारी भीड़ उमड़ी। जुकाम, बुखार और चर्म रोग के मरीज ओपीडी में सबसे ज्यादा आए। सीएमएस डा अनिल तिवारी ने बताया कि छुट्टी के बाद भीड़ बढ़ जाती है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के लिए भी तैयारी कर रखी है।

Gonda News: गोण्डा, संवाददाता। मेडिकल कालेज से सम्बद्ध बाबू ईश्वर शरण अस्पताल रविवार को छुट्टी के बाद सोमवार को खुला। सोमवार को इलाज कराने के लिए मरीजों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी । पर्चा काउंटर से लेकर ओपीडी तक मरीजों का हुजूम दिखाई पड़ा। ओपीडी में सबसे ज्यादा जुकाम - बुखार व चर्मरोग के मरीज आए। चर्म रोग ओपीडी के बाहर तो काफी लंबी लाइन देखी गई।

मरीजों की भीड़ रविवार को छुट्टी के बाद सोमवार को अस्पताल खुलने के कारण सुबह से ही पर्चा काउंटर पर मरीजों की लंबी लाइन लगी रही। इसके बाद डाक्टरों के ओपीडी के बाहर भी खूब भीड़ देखी गई। पैथोलॉजी जांच के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भीलाइनों में लोग लगे रहे। एक्सरे रुम के बाहर तो पर्चा जमा करने के लिए मरीजों के बीच धक्का-मुक्की होती रही। कई महिला मरीजों में तो झड़प की स्थिति भी कई बार आई। आधा दर्जन पर्चा काउंटर होने के बाद भी पूरे टीन शेड में मरीज भरे रहे। यही हाल दवा काउंटर का भी रहा। सभी दवा काउंटर पर दवा लेने के लिए लोग लंबी लाइन में खड़े रहे। नई बिल्डिंग में दूसरी मंजिल पर अब ओपीडी संचालित होने के कारण लोग लिफ्ट के साथ ही सीढियों का प्रयोग करते नजर आए । इस संबंध में सीएमएस डा अनिल तिवारी ने बताया कि छुट्टी के बाद भीड़ अक्सर बढ़ जाती है। सोमवार को अस्पताल खुलने के बाद सभी मरीजों का समुचित इलाज किया गया। ओपीडी का समय बढ़ जाने के कारण मरीजों को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा।

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डेंगू के लिए बीस बेड़ का वार्ड तैयार, मरीज का इंतजार

फोटो17 - कोविड बिल्डिंग में स्थित डेंगू वार्ड

फोटो 18- डेंगू वार्ड में पड़े खाली बेड

गोण्डा। जिले में डेंगू के संभावित खतरे को देखते हुए मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोविड बिल्डिंग में पहली मंजिल पर 20 बेड का विशेष डेंगू वार्ड तैयार कर दिया गया है। फिलहाल इस सीजन में जिले में डेंगू का एक भी मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है।