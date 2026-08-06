Gonda News: शिक्षक के निलंबन की सूचना पर भड़के बच्चों का प्रदर्शन

Gonda News: बभनजोत, संवाददाता। क्षेत्र के केशवनगर ग्रन्ट में स्थित घिसई राम कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को शिक्षक अख्तर अली के कथित निलंबन की सूचना मिलते ही विद्यालय का माहौल गरमा गया। सैकड़ों छात्र-छात्राएं कक्षाओं से बाहर निकल आए और पढ़ाई का बहिष्कार करते हुए शिक्षक की बहाली की मांग करने लगे। विद्यालय परिसर में घंटों बच्चों का प्रदर्शन चलता रहा। उधर, बीएसए ने कहा कि शिक्षक के निलंबन के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। सहायक अध्यापक अख्तर अली का कहना है कि विद्यालय आते समय एक छात्र कीचड़ में गिर गया था, जिसके कपड़े गंदे हो गए थे।

उन्होंने छात्र को घर जाकर कपड़े बदलकर आने की सलाह दी थी। इसी बात से नाराज होकर कार्यवाहक प्रधानाध्यापक ने उन्हें कार्रवाई की धमकी दी। बुधवार सुबह विद्यालय पहुंचने पर उन्हें अपने कथित निलंबन की जानकारी मिली। इसकी सूचना मिलते ही छात्र-छात्राएं उनके समर्थन में प्रदर्शन करने लगे। अख्तर अली ने विद्यालय में विभिन्न अनियमितताओं का भी आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उनके पिता असगर अली इसी विद्यालय में शिक्षक थे और वर्ष 2004 में उनके निधन के बाद वर्ष 2008 में उन्हें अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति मिली थी। कार्यवाहक प्रधानाध्यापक अनिल वर्मा ने बताया कि विद्यालय विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप में प्रबंधक प्रमिला देवी ने छह जुलाई को अख्तर अली को निलंबित कर दिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि निलंबन की कार्रवाई विद्यालय प्रबंधन स्तर से की गई है। इस संबंध में उन्हें कोई प्रत्यावेदन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सहायता प्राप्त विद्यालयों में निलंबन एवं बहाली का अधिकार प्रबंधन के पास होता है। यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो नियमानुसार मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।