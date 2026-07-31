Gonda News: सोशल मीडिया क्रिएटर तीसरी बार मोबाइल टावर पर चढ़ी

Gonda News: गोंडा में सोशल मीडिया क्रिएटर काजल सिंह एक बार फिर अपनी प्रेमी के साथ रहने की जिद को लेकर के गुरुवार देर शाम 4 बजे करीब 125 फीट ऊंचे जिओ टावर पर चढ़ ग

Gonda News: मेहनौन (गोंडा), संवाददाता। गोंडा में विकास खण्ड इटियाथोक के दिखलौल ग्राम पंचायत के मर्दनपुरवा की रहने वाली सोशल मीडिया क्रिएटर काजल सिंह एक बार फिर अपनी प्रेमी के साथ रहने की जिद को लेकर के गुरुवार देर शाम 4 बजे करीब 125 फीट ऊंचे जिओ टावर पर चढ़कर के 110 फीट ऊपर बैठकर अपनी प्रेमी के साथ रहने को लेकर के हंगामा कर रही थी।

पुलिस की कार्रवाई लगमग 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरीके से देर रात इटियाथोक थाने की पुलिस द्वारा काजल सिंह को नीचे उतार करके उसके प्रेमी के घर ले गई जहां पर गोलू जमानत पर छुटकारा आने के बाद मौके पर नहीं था और वह फरार था। खुद काजल सिंह ने अपने प्रेमी पर आरोप लगा करके जेल भेजवाया था जेल से 28 तारीख को वह छूटकर आया है इसके बाद एक बार फिर उसके साथ रहने को लेकर इस तरीके से काजल द्वारा हंगामा किया गया। काजल सिंह के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलती ही मौके पर इटियाथोक थाने की पुलिस पहुंची थी पुलिसकर्मियों द्वारा काफी समझाने का प्रयास किया गया लेकिन फिर भी 10 घंटे बाद रात 12 बजे टावर से नीचे आई है। उसकी मांग है कि प्रेमी के साथ रहना चाहती है क्योंकि उसके पति से भी उसका रिश्ता खत्म करवा दिया था।

शादी का झांसा काजल सिंह ने प्रेमी पर जनवरी 2025 से ही 31 मई 2026 तक शादी का झांसा शादी करके शोषण किए जाने का गंभीर आरोप लगाया था जिसके बाद इटियाथोक कोतवाली पुलिस ने प्रेम को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। आपको बता दे कि इससे पहले बीते 8 जून को भी इसी स्थान पर 125 फीट ऊंचे टावर पर 100 फीट पर चढ़कर के काजल सिंह बैठकर के हंगामा की थी जहां करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इसे उसे दिन भी नीचे उतारा गया था। इटियाथोक कोतवाल कमलाकांत त्रिपाठी ने बताया कि पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है।