Gonda News: पीएम आवास व पौधरोपण में लापरवाही पर सचिव निलंबित
Gonda News: गोण्डा, संवाददाता। विकासखंड नवाबगंज में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी मालिक राम को सरकारी कार्यो में
Gonda News: गोण्डा, संवाददाता। विकासखंड नवाबगंज में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी मालिक राम को सरकारी कार्यो में लापरवाही और उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। डीएम के अनुमोदन के बाद डीपीआरओ ने यह कार्रवाई की है। डीपीआरओ की ओर से जारी आदेश के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना की बैठकें आयोजित न कराने, पौधरोपण अभियान से संबंधित अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध न कराने और कारण बताओ नोटिस का जवाब न देने सहित कई आरोप लगाए गए हैं। साथ ही शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही भी सामने आई है। मामले में विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।
डीपीआरओ जीडी जैन ने बताया कि बीडीओ की रिपोर्ट और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है। विभागीय जांच के लिए सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), वजीरगंज को जांच अधिकारी नामित किया गया है। उन्हें एक माह के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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