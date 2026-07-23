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Gonda News: डेढ़ करोड़ से बनेगी ढाई किमी लंबी सड़क

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: ग्राम पंचायत सोनौली मोहम्मदपुर में 2.5 किलोमीटर लंबे संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हुआ। क्षेत्रीय विधायक प्रेम नरायन पाण्डेय ने भूमिपूजन किया। इस सड़क के बनने से आसपास के गांवों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। स्थानीय लोग वर्षो से इस मार्ग को पक्का करने की मांग कर रहे थे।

Gonda News: डेढ़ करोड़ से बनेगी ढाई किमी लंबी सड़क

Gonda News: तरबगंज, संवाददाता। विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सोनौली मोहम्मदपुर में गुरुवार को नौशहरा, लोनियनपुरवा, दूबेपुरवा होते हुए घरुकनपुरवा संपर्क मार्ग के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। बताया जा रहा है कि डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से 2.5 किलोमीटर लंबी का निर्माण कराया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक प्रेम नरायन पाण्डेय ने विधि विधान से पूजा-पाठ कर भूमिपूजन किया। विधायक ने कहा कि तरबगंज क्षेत्र में सड़क और जनसुविधाओं का विस्तार करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस सड़क के निर्माण से सोनौली मोहम्मदपुर सहित आसपास के कई गांवों के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। क्षेत्र के विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं।

स्थानीय लोगों ने बताया कि वर्षों से इस कच्चे मार्ग को पक्का करने की मांग की जा रही थी। बरसात में आवागमन बाधित हो जाता था। अब सड़क बनने से मरीजों, विद्यार्थियों और किसानों को काफी राहत मिलेगी। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान सुरेंद्र सिंह, गुड्डू बाबा, दद्दन बाबा, पूर्व प्रधान राजू सिंह, क्षेत्र पंचायत सदस्य अनुराग सिंह, भानु प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।

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