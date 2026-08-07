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Gonda News: एक महीने में तीसरी बार हुई सरकारी स्कूलों में चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: बालपुर में सरकारी विद्यालयों में चोरियों की बढ़ती घटनाएँ चिंताजनक हैं। एक महीने में तीन चोरी हो चुकी हैं, जिनमें गैस सिलेंडर की चोरी भी शामिल है। प्रधानाध्यापिका ने पुलिस से मामले की जल्द समाधान की मांग की है। लगातार चोरी की घटनाओं से शिक्षक और स्थानीय लोग नाराज हो गए हैं।

Gonda News: एक महीने में तीसरी बार हुई सरकारी स्कूलों में चोरी

Gonda News: बालपुर, संवाददाता। क्षेत्र के सरकारी विद्यालय चोरों के निशाने पर हैं। एक महीने में तीन चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस अब तक एक भी मामले का खुलासा नहीं कर सकी है। इससे विद्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। ताजा घटना में पूर्व माध्यमिक विद्यालय बालपुर द्वितीय के रसोईघर का ताला तोड़कर चोर गैस सिलेंडर उठा ले गए। सिलेंडर चोरी होने से मध्यान्ह भोजन व्यवस्था भी प्रभावित हुई और रसोइया के घर से सिलेंडर मंगाकर बच्चों का भोजन तैयार कराया गया। प्रधानाध्यापिका वीना श्रीवास्तव ने पुलिस को तहरीर देकर चोरी गए सामान की बरामदगी और आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की है।

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इससे पहले पहले पूर्व माध्यमिक विद्यालय बालपुर द्वितीय और उसके बाद बालपुर प्रथम से शौचालयों में लगे इंसीनेरेटर चोरी हो गए। लगातार हो रही चोरियों और पुलिस की निष्क्रियता से शिक्षकों में रोष है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते चोरों पर अंकुश नहीं लगा तो सरकारी विद्यालयों की संपत्ति लगातार असुरक्षित बनी रहेगी।

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