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Gonda News: रास्ते पर जलभराव और कीचड़ होने से दिक्कत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: कटरा बाजार ब्लॉक के मिलन पुरवा बनगांव में कीचड़ और जलभराव के कारण ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाई हो रही है। ग्रामीणों ने विकास अधिकारी को शिकायत पत्र देकर सड़क निर्माण की मांग की है। एडीओ पंचायत ने स्थिति की जांच का आश्वासन दिया है।

Gonda News: रास्ते पर जलभराव और कीचड़ होने से दिक्कत

Gonda News: रुपईडीह, संवाददाता। कटरा बाजार ब्लॉक क्षेत्र में मिलन पुरवा बनगांव को जाने वाले रास्ते पर कीचड़ एवं जलभराव होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है । इसकी शिकायत ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी से करते हुए सड़क निर्माण कराए जाने की मांग की। विकासखंड कटरा बाजार के ग्राम पंचायत बनगांव के मजरा मिलन पुरवा के निवासी अतुल सिंह,व पुनीत सिंह सहित दर्जनों लोगों ने खंड विकास अधिकारी को एक शिकायती पत्र देकर कहा कि गांव में करीब 70 से अधिक घर हैं। इन घरों को आने-जाने के लिए पगडंडी है। जरा सी बरसात होती ही रास्ते पर जलभराव व कीचड़ हो जाता है।

जिससे सभी लोगों को आवागमन में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में रास्ता निर्माण किए जाने की मांग की। इस संबंध में एडीओ पंचायत प्रीतम श्रीवास्तव ने बताया कि शिकायत मिली है संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

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