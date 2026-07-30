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Gonda News: फोरलेन निर्माण के लिए काटे जाएंगे तीन सौ पेड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: गोंडा, प्रशासन ने शहर में वर्षों पुरानी जाम की समस्या से राहत देने के लिए दो महत्वपूर्ण फोरलेन परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू किया है। कचहरी स्टेशन से मेडिकल कॉलेज तक 3.5 किमी फोरलेन बनने से जाम में कमी आएगी। वही, दूसरी परियोजना 3.02 किमी लंबी सड़क को 220 केवी उपकेंद्र तक बढ़ाएगी।

Gonda News: फोरलेन निर्माण के लिए काटे जाएंगे तीन सौ पेड़

Gonda News: गोंडा, संवाददाता। शहर की वर्षों पुरानी जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए दो महत्वपूर्ण फोरलेन परियाजनाओं पर प्रशासन ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। कचहरी स्टेशन के मॉर्डन स्कूल से आरटीओ आफिस से मेडिकल कॉलेज तक 3.5 किलोमीटर लंबे फोरलेन निर्माण के लिए करीब 300 पेड़ों की कटान की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके एवज में वन विभाग के खाते में 3 लाख रुपये जमा कराने की प्रक्रिया पूरी की जा रही हैं। पर्यावरणीय नियमों के तहत हर पेड़ के बदले में 10 पौधे लगाए जाएंगे। इस हिसाब से तीन हजार पौधों का प्रतिपूरक रोपण किया जाएगा। इसके लिए भी भूमि चिह्नित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। कचहरी स्टेशन के मॉर्डन स्कूल से आरटीओ आफिस से मेडिकल कॉलेज तक जाने वाला मार्ग शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में शामिल है। इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं। सड़क की कम चौड़ाई और अतिक्रमण के कारण यहां अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है।

परियोजना के लाभ

फोरलेन बनने के बाद मेडिकल कॉलेज पहुंचने में लगने वाला समय कम होगा और एम्बुलेंस सहित अन्य वाहनों का आवागमन सुगम हो सकेगा। पीडब्ल्यूडी और वन विभाग की संयुक्त टीम ने निरीक्षण के बाद पेड़ों की संख्या और स्थिति का आकलन कर कटान का प्रस्ताव तैयार किया है। उधर, मुख्यालय क्षेत्र की दूसरी बड़ी परियोजना के तहत पुलिस मार्डन पब्लिक स्कूल से आरटीओ कार्यालय के बाद इसे 220 केवी उपकेंद्र तक बढ़ाया जाएगा। परियोजना के तहत सर्किट हाउस तक करीब 3.02 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क विकसित होनी थी। अब लगभग 32 करोड़ रुपये की इस परियोजना को स्वीकृति मिल चुकी है और अब केवल बजट जारी होने का इंतजार है। लेकिन बिजली उपकेंद्र तक दूरी बढ़ने से यह अब 3.05 किलोमीटर तक बनेगी। इस सड़क पर बिजली के खम्भे हटाकर करीब 6.08 करोड़ रुपये की लागत से भूमिगत केबल बिछाई जाएगी। इस परियोजना के लिए काटे जाने वाले पेड़ों के रोपने के लिए वन विभाग को 1.59 लाख रुपये दिए जाएंगे और आवश्यक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

निर्माण कार्य की प्रगति

यह फोरलेन मुख्यालय के लिए जीवनरेखा की तरह है। संकरी सड़क के कारण जाम की समस्या रहती है और वाहनों का आवागमन कठिन हो गया है। परियोजना से जुड़ी अधिकांश औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। भूमि अधिग्रहण, पेड़ों की कटान और बिजली लाइनों की शिफ्टिंग की प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

-योगेन्द्र सिंह, अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी

सामान्य प्रश्न

गोंडा में यातायात जाम की समस्या के समाधान के लिए क्या किया जा रहा है?
गोंडा में यातायात जाम की समस्या के समाधान के लिए दो महत्वपूर्ण फोरलेन परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू किया गया है।
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