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Gonda News: बारिश से मिली राहत, किसानों के चेहरे खिले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: गोण्डा में मंगलवार को हुई बारिश ने चिपचिपी गर्मी से राहत दी, लेकिन जलभराव की स्थिति से लोग परेशान हुए। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के लिए बारिश की संभावना जताई है और किसानों को उरर्वरक न डालने की सलाह दी है। बारिश से फसलों के लिए सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद है।

Gonda News: बारिश से मिली राहत, किसानों के चेहरे खिले

Gonda News: गोण्डा, संवाददाता। शहर में मंगलवार को हुई बारिश से लोगों को चिपचिपी उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बारिश से शहर में जगह जगह जलभराव की स्थितियां बनने से लोगों को असुविधाएं भी हुई। मौसम विभाग ने बुधवार को भी जिले में बारिश की संभावना जताई है और जिले के लिए अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री रिकार्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री रिकार्ड किया गया। बीते कुछ दिनों से आसमान पर घने बादलों की मौजूदगी के बावजूद भी अच्छी बारिश नहीं होने से लोग गर्मी और उमस से परेशान थे। मंगलवार को हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया।

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मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ अब उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रही है। मानसून अब कमजोर हो गया है, लेकिन अरब सागर की दिशा से नमी का प्रवाह भी बना हुआ है। ऐसे में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मण्डल के जिलों पर मानसून की सक्रियता बनी रह सकती है। अनुमान है कि आने वाले दो-तीन दिनों में बारिश होने के आसार बन सकते हैं। वहीं जुलाई के बाद अगस्त माह में भी अब तक हुई बारिश से खरीफ की सभी फसलों को फायदा पहुंचा है। जुलाई माह में धान रोपाई के बाद बीच-बीच में बारिश की गतिविधियां होती रहने से खेतों में नमी बनी हुई है और इससे फसल की बढवार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने के आसार हैं। जिन किसानों ने देर से धान की रोपाई की है उनकी फसलों को भी बारिश से फायदा हुआ है।उरर्वरक न डाले किसान: अगले दो तीन दिन बारिश की संभावनाओं के साथ मौसम विभाग ने किसानों से अभी खेतों में उरर्वरक नहीं डालने की अपील की है। विशेषज्ञों ने अपील की है कि तीन दिनों के बाद बारिश घट जाएगी,तब उरर्वक और खरपतवार नाशक दवाओं का छिड़काव करें।

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