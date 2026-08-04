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Gonda News: डीपीआरओ से मिलकर बताई कर्मियों की समस्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: गोण्डा में पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र तिवारी के नेतृत्व में मंगलवार को सफाई कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा हुई। संघ ने वेतन, एसीपी के एरियर्स और फर्जी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। डीपीआरओ ने 15 दिन में समाधान का आश्वासन दिया।

Gonda News: डीपीआरओ से मिलकर बताई कर्मियों की समस्या

Gonda News: गोण्डा, संवाददाता। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र तिवारी के नेतृत्व में मंगलवार को ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी से विकास भवन स्थित कार्यालय में वार्ता हुई। संघ ने समय से वेतन भुगतान, अवरुद्ध एसीपी का एरियर, लंबित एसीपी लागू करने, लिखित ड्यूटी आदेश जारी करने, मृतक आश्रित कर्मचारियों के देयों का भुगतान तथा इटियाथोक ब्लॉक में कथित फर्जी व अवैध संगठन बनाने वालों पर कार्रवाई की मांग उठाई। डीपीआरओ ने समस्याओं के निस्तारण के लिए 15 दिन का समय मांगते हुए अधिकांश मांगों के समाधान का भरोसा दिया।

इस दौरान जिला महामंत्री देवमणि शुक्ला, संगठन मंत्री उद्धव राम गौतम, जिला संप्रेक्षक राम रूप वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष लोकनाथ शुक्ला, लखन लाल पासवान, धर्मेंद्र पांडे, अभिमन्यु कुमार, अतुल तिवारी, प्रदीप वर्मा, रघुनाथ मौर्य, रवि गोस्वामी और वरिष्ठ कर्मचारी नेता फौजदार पांडे, जुबेर अहमद, रामकरन वर्मा, महेश चौरसिया, उदय राज गौतम, रामपाल सिंह और जबीउल्लाह सिद्दीकी सहित दर्जनों पदाधिकारी मौजूद रहे।

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