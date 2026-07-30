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Gonda News: बिजली समस्या को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: गोंडा के पकड़ी मारुडीह में बिजली कटौती ओर गांव में लगा ट्रांसफार्मर को बांस के सहारे रोकने से कभी भी दुर्घटना होने की आशंका के चलते ग्रामीणों ने गुरुव

बिजली समस्या को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन
बिजली समस्या को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन

Gonda News: रुपईडीह,गोंडा, संवाददाता। क्षेत्र के पकड़ी मारुडीह में बिजली कटौती ओर गांव में लगा ट्रांसफार्मर को बांस के सहारे रोकने से कभी भी दुर्घटना होने की आशंका के चलते ग्रामीणों ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने विभागीय अधिकारियों से बिजली समस्याओं के समाधान किए जाने की मांग की। इस संबंध में एसडीओ बृजेश कुमार ने बताया कि बिजली समस्या को लेकर प्रदर्शन की जानकारी हमें नहीं है। अगर शिकायत मिली तो समस्या का समाधान किया जाएगा। बिजली उपकेंद्र आर्यनगर के कौड़िया फीडर के ग्राम पंचायत पकड़ी मारुडीह के ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग द्वारा रोस्टिंग, शटडाउन व ओवरलोड के चलते घोषित बिजली कटौती करने से हम लोग परेशान हैं।

गांव में लगे बिजली ट्रांसफार्मर को बांस के सहारे रोका गया है। इससे कभी भी दुर्घटना होने सकी है। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए विभागीय अधिकारियों से बिजली समस्या के समाधान किए जाने की मांग की। इसमें ग्राम प्रधान पप्पू शुक्ला, पप्पू तिवारी, मनोहर लाल, जसवंत लाल, गुड्डू ,बबलू ,बलराम, लल्लन ,उत्तम ,लव कुश ,रामसुहावन, उमाशंकर, राहुल, लखनलाल, सहज राम, रंगनाथ ,नान्हू, राम केवल, अनिल गौतम, रामकुमार गौतम ,मस्तराम गौतम, मनोहर गौतम, केसरी नंदन, पंडित तिवारी ,ओमप्रकाश इंद्रजीत रहे।

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