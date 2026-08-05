Gonda News: ब्लॉक परिसर में दूसरे दिन भी जारी रहा धरना-प्रदर्शन

Gonda News: रुपईडीह, संवाददाता। समाजसेवी अंकित शुक्ला के नेतृत्व में ब्लॉक परिसर में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन दूसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा। ब्लॉक परिसर में शौचालय, पेयजल व लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था न होने का मुद्दा उठाया। प्रशासन द्वारा समस्याओं का समाधान के संबंध में कोई पहल न करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए गोंडा-बहराइच मार्ग जाम करने की चेतावनी दी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। अनशन पर बैठे अंकित शुक्ला ने कहा कि गोंडा-बहराइच मार्ग स्थित आर्यनगर चौराहा पर गोलंबर और पुलिस बूथ बनाने की सख्त जरूरत है। आर्यनगर बिजली उप केंद्र की क्षमता बढ़ाकर उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज और अघोषित बिजली कटौती से निजात दिलाई जाई।

यही नहीं करनैलगंज से पृथ्वीनाथ मंदिर तक कांवड़ पथ साफ सुथरा किए जाने, कौड़िया बाजार में नया ट्रांसफार्मर लगाने, खाद समस्या का स्थाई समाधान करने, कौड़िया में होम्योपैथिक चिकित्सालय भवन का निर्माण कराने, शुक्ला कौड़िया एवं जेठपुरवा ग्राम में विद्युतीकरण कराने की भी मांग उठाई। इस मौके पर अमिताभ पाठक ,राहुल श्रीवास्तव, रवि शंकर ,शक्ति सिंह, संतोष पांडे,रामानुज ,भगत सिंह ,समीम, इंदल पासवान, बब्बन मिश्रा, पप्पू शुक्ला, लालू, नान बाबू, दीपक कृष्णा मिश्रा, सुभाष गौतम, नौशाद, हर्षित तिवारी, माधव राज तिवारी, रवि, शनि श्रीवास्तव, सुनील शुक्ला रहे। इस संबंध में बीडीओ मोनिका पाठक ने बताया कि धरने पर बैठे समाजसेवियों से वार्ता कर उनके मांगो को सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाने एवं अपने स्तर से समाधान किए जाने के लिए कहा गया परंतु नहीं माने। सभी लोग ब्लॉक परिसर में शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे हैं जिसकी सूचना जनपद के उच्चाधिकारियों को दे दी गई है।ब्लॉक परिसर में शौचालय बदहाल: धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ब्लॉक परिसर में बने शौचालय में ताला लगा होने एवं नल खराब होने के चलते सभी को काफी समस्या का सामना करना पड़ा। धरना में शामिल लोगों ने बीडीओ से ब्लाक परिसर में शौचालय, पेयजल व लोगों को बैठने की समुचित व्यवस्था किए जाने की मांग की।