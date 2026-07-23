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Gonda News: महिला अस्पताल में खून की कमी वाली प्रसूताओं के सीजर से इंकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: गोण्डा के जिला महिला अस्पताल में कम हीमोग्लोबिन वाली गर्भवती महिलाओं का सीजर नहीं हो पा रहा है। 12 प्रतिशत से कम हीमोग्लोबिन पर चिकित्सक ऑपरेशन करने से मना कर रहे हैं। इससे तीमारदार ब्लड बैंक के लिए भटक रहे हैं और कई निजी नर्सिंग होम जा रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्रों में भी यही समस्या है।

Gonda News: महिला अस्पताल में खून की कमी वाली प्रसूताओं के सीजर से इंकार

Gonda News: गोण्डा, संवाददाता। जिला महिला अस्पताल में अब कम हीमोग्लोबिन वाली गर्भवती महिलाओं का सीजर नहीं हो पा रहा है। 12 प्रतिशत से कम हीमोग्लोबिन होने पर चिकित्सक ऑपरेशन करने से कन्नी काट रहे हैं। इससे परेशान तीमारदार ब्लडबैंक के चक्कर काट रहे हैं और कई लोग मजबूरन निजी नर्सिंगहोम का रुख कर रहे हैं। अस्पताल में रोजाना आने वाली दर्जनों प्रसूताओं को खून कम होने के कारण सीजर न करके वापस लौटाया जा रहा है। जिले में 52 प्राथमिक व 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इक्का-दुक्का सीएचसी को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी सीजर से प्रसव नहीं हो पा रहा है।

जिसके कारण सारी प्रसूताओं की भीड़ जिला महिला अस्पताल ही पहुंच रही है। लेकिन महिला अस्पताल में प्रसूताओं को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अब उनके सामने कम खून या फिर 12 प्रतिशत से कम हीमोग्लोबिन पर सीजर नहीं किया जा रहा है। चिकित्सकों का तर्क है कि मरीज की सुरक्षा को देखते हुए 12 प्रतिशत से कम हीमोग्लोबिन पर सीजर नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन के दौरान अधिक खून बहने का खतरा रहता है। इसलिए पहले खून चढ़ाकर हीमोग्लोबिन बढ़ाने की सलाह दी जाती है। ऐसे में बाबू ईश्वर शरण अस्पताल के ब्लडबैंक में हमेशा खून उपलब्ध नहीं हो पाता। एक यूनिट खून के लिए तीमारदारों को कई दिन भटकना पड़ रहा है। इस बीच प्रसव की तारीख नजदीक आ जाती है।नर्सिंगहोम की राह पकड़ रहीं प्रसूताएं : महिला अस्पताल से निराश होकर कई परिवार निजी नर्सिंगहोम पहुंच जा रहे हैं। वहां 8 और 10 प्रतिशत हीमोग्लोबिन पर भी ऑपरेशन कर दिया जा रहा है। हालांकि इसके लिए मोटी रकम भी वसूली जा रही है। तीमारदारों का आरोप है कि सरकारी अस्पताल में सुविधा होते हुए भी नियमों के नाम पर मरीजों को लौटाया जा रहा है। वहीं निजी अस्पताल पैसा लेकर जोखिम उठा रहे हैं। सीएमएस डॉ. शम्भू दयाल ने कहा कि मरीज की जान बचाना पहली प्राथमिकता है। 12 प्रतिशत से कम हीमोग्लोबिन पर सीजर में रिस्क रहता है। इसके अलावा प्रसूता की अन्य कंडीशन भी देखी जाती है। प्रसूताओं को कोई दिक्कत न हो और उपलब्ध सभी सुविधाएं उन्हें ठीक प्रकार से मुहैया हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है।

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