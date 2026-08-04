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Gonda News: चोरी मामले में केस दर्ज, खुलासे को टीम गठित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: खोड़ारे थानाक्षेत्र के औसानी बुजुर्ग गांव में दो अगस्त को रात में चोरों ने घरेलू चोरी की जिसमें लाखों के जेवरात और 27 हजार रुपये नगद चोरी हुए। पीड़िता ने तीन अगस्त को पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच के लिए टीम गठित की है और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

Gonda News: चोरी मामले में केस दर्ज, खुलासे को टीम गठित

Gonda News: बभनजोत, संवाददाता। खोड़ारे थानाक्षेत्र के एक गांव में छत के रास्ते घर मे घुसकर नगदी व जेवरात समेत लाखों की चोरी मामले मे पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच व खुलासे के लिए टीम गठित की गई है। खोड़ारे थानाक्षेत्र के औसानी बुजुर्ग मे दो अगस्त की रात चोरों ने लाखों के जेवरात व नगदी चोरी कर लिया। पीड़िता ने तीन अगस्त की सुबह खोड़ारे थाने मे तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस दिन भर केस की जांच करती रही। देर शाम घटनास्थल पर पहुंचे सीओ मनकापुर उदित नारायण पालीवाल ने भी बारीकी से निरीक्षण किया।

उन्होंने पीड़ितों से घटना के बारे मे जानकारी ली। सीओ की जांच के बाद पुलिस मे हड़कंप मच गया और आनन-फानन मे रात मे केस भी दर्ज कर लिया तथा सुबह होते ही पांच दरोगा सहित दस लोगों की टीम मामले के खुलासे मे लगा दी गई। सिगर बेगम ने अज्ञात चोरो के विरुद्ध केस दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि दो अगस्त की रात करीब दस बजे भोजन करके अपने दोनो बेटियों के साथ घर के बरामदे में सोई हुई थी। इसी दौरान घर में घुसे चोर लाखों की जेवर और 27 हजार रुपये उठा ले गए।

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