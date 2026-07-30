Gonda News: झपट्टा मारकर श्रमिको को लूटने वाले दो आरोपी दबोचे
Gonda News: इटियाथोक पुलिस ने नकदी और मोबाइल लूटने की घटना में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चार हजार रुपये नकद, एक मोबाइल फोन और लूट में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पीड़ित ने पुलिस को घटना की जानकारी दी थी, जिसके बाद जांच शुरू की गई।
Gonda News: मेहनौन, संवाददाता। इटियाथोक पुलिस ने झपट्टा मारकर नकदी और मोबाइल लूटने की घटना का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चार हजार रुपये नकद, एक मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के अनुसार थाना इटियाथोक क्षेत्र के पड़री पारासराय गांव निवासी राजकुमार ने तहरीर देकर बताया था कि वह ईंट-भट्ठे पर काम करता है। 28 जुलाई को भट्ठा मालिक से पांच हजार रुपये लेकर साइकिल से घर लौट रहा था। तिर्रेमनोरमा के पास अपाचे मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने उसकी शर्ट की जेब से पांच हजार रुपये और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए।
पीड़ित की तहरीर पर इटियाथोक थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तिर्रेमनोरमा-गोंडा मार्ग से कंचनपुर फरेंदा शुक्ल निवासी महेश सोनी पुत्र सुभाष सोनी तथा कून पासवान पुत्र गुड्डे प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से चार हजार रुपये नकद, एक मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय भेज दिया। टीम में उपनिरीक्षक मोहम्मद गुफरान, हेड कांस्टेबल आलोक तोमर, हेड कांस्टेबल प्रभात सिंह शामिल रहे।
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