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Gonda News: पाइप चोरी का खुलासा, ट्रक समेत आरोपी दबोचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: खोड़ारे पुलिस ने पाइप चोरी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी से चोरी में प्रयुक्त ट्रक और पांच बंडल पाइप बरामद किए गए हैं। ठेकेदार कर्मवीर सिंह ने 27 जुलाई को खोड़ारे थाने में शिकायत दी थी। आरोपी को न्यायालय भेज दिया गया है।

Gonda News: पाइप चोरी का खुलासा, ट्रक समेत आरोपी दबोचा

Gonda News: बभनजोत, संवाददाता। खोड़ारे पुलिस ने पाइप चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी में प्रयुक्त एक ट्रक और पांच बंडल पाइप बरामद कर न्यायालय भेज दिया। शाहजहांपुर जनपद के निगोई थाना क्षेत्र के ग्राम भटपुरा मिश्रा निवासी ठेकेदार कर्मवीर सिंह ने 27 जुलाई को खोड़ारे थाने में इस संबंध में तहरीर दी थी। इसके मुताबिक बभनजोत के ग्राम पंचायत तरैनी और दौलतपुर ग्रांट में पाइपलाइन का काम करा रहा था। वहां से कई बंडल पाइप चोरी हो गया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी हुई थी । इस दौरान बाराबंकी जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र के नबीगंज निवासी मोहम्मद आसीफ उर्फ हसीन पुत्र स्वर्गीय हसीब को मनकापुर थाना क्षेत्र के कुड़ासन डिहवा से गिरफ्तार कर चोरी में प्रयुक्त एक ट्रक और पांच बंडल पाइप बरामद कर लिया है।

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पुलिस ने विधिक कार्यवाही के बाद आरोपी को न्यायालय भेज दिया।

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