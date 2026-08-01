Gonda News: शांति भंग की आशंका में चार लोगों को पकड़ा
Gonda News: वजीरगंज में पुलिस ने तीन अलग-अलग ग्राम पंचायतों से चार लोगों को शांतिभंग की आशंका में पाबंद करते हुए न्यायालय भेजा। इनमें दिवाकर पाण्डेय, सुनील मौर्या, वीर सिंह और उमेश सिंह शामिल हैं। कार्रवाई में उपनिरीक्षक रणविजय सिंह और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।
Gonda News: वजीरगंज। शनिवार को पुलिस ने थानाक्षेत्र के तीन अलग-अलग ग्राम पंचायतों से चार लोगों को शांतिभंग की आशंका में पाबंद करते हुए न्यायालय भेजा है। प्रभारी निरीक्षक दिनेश सिंह ने बताया दिवाकर पाण्डेय निवासी रघुराजनगर टिकरी, सुनील मौर्या ,वीर सिंह निवासी चन्दापुर ,उमेश सिंह निवासी महादेवा को शांतिभंग की आशंका में पाबंद करते हुए एसडीएम न्यायालय तरबगंज भेजा गया। कार्रवाई करने वाली टीम में उपनिरीक्षक रणविजय सिंह, योगेन्द्र सिंह, कांस्टेबल शशिकांत सिंह, सुमित यादव आदि शामिल रहे।
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