Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gonda News: शांति भंग की आशंका में चार लोगों को पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
Follow us on Google News
share

Gonda News: वजीरगंज में पुलिस ने तीन अलग-अलग ग्राम पंचायतों से चार लोगों को शांतिभंग की आशंका में पाबंद करते हुए न्यायालय भेजा। इनमें दिवाकर पाण्डेय, सुनील मौर्या, वीर सिंह और उमेश सिंह शामिल हैं। कार्रवाई में उपनिरीक्षक रणविजय सिंह और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।

Gonda News: शांति भंग की आशंका में चार लोगों को पकड़ा

Gonda News: वजीरगंज। शनिवार को पुलिस ने थानाक्षेत्र के तीन अलग-अलग ग्राम पंचायतों से चार लोगों को शांतिभंग की आशंका में पाबंद करते हुए न्यायालय भेजा है। प्रभारी निरीक्षक दिनेश सिंह ने बताया दिवाकर पाण्डेय निवासी रघुराजनगर टिकरी, सुनील मौर्या ,वीर सिंह निवासी चन्दापुर ,उमेश सिंह निवासी महादेवा को शांतिभंग की आशंका में पाबंद करते हुए एसडीएम न्यायालय तरबगंज भेजा गया। कार्रवाई करने वाली टीम में उपनिरीक्षक रणविजय सिंह, योगेन्द्र सिंह, कांस्टेबल शशिकांत सिंह, सुमित यादव आदि शामिल रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gonda News Gonda Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।