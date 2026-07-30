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Gonda News: आपसी भाईचारे के साथ मनाएं त्योहार: सीओ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: धानेपुर में चेहल्लुम और सावन माह के जलाभिषेक कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। एएसपी ने कानून को हाथ में न लेने की चेतावनी दी, और अधिकारियों ने सभी धार्मिक आयोजनों को सकुशल संपन्न कराने का भरोसा दिया।

Gonda News: आपसी भाईचारे के साथ मनाएं त्योहार: सीओ

Gonda News: धानेपुर, संवाददाता। चेहल्लुम और सावन माह में होने वाले जलाभिषेक कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से गुरुवार को धानेपुर थाने में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों समुदायों के लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखते हुए सभी धार्मिक कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न कराने की अपील की। बैठक को संबोधित करते हुए एएसपी/क्षेत्राधिकारी सदर अभिषेक दावच्या ने कहा कि चेहल्लुम का जुलूस और श्रावण मास के धार्मिक आयोजन आपसी सहयोग और सौहार्द के साथ संपन्न कराए जाएं। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो तत्काल पुलिस प्रशासन को सूचना दें, ताकि समय रहते उसका समाधान किया जा सके।

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उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास न करे, अन्यथा उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नायब तहसीलदार अनुराग पांडेय ने कहा कि सभी आयोजनों को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद है। वहीं थानाध्यक्ष विपुल पांडेय ने उपस्थित लोगों की समस्याएं सुनीं तथा किसी भी स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की। बैठक में सैय्यद शहजाद अहमद, शाहिद अली सिद्दीकी और मसीहुद्दीन खान ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए आपसी सद्भाव बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर वरिष्ठ उपनिरीक्षक गजेन्द्र पांडेय, उपनिरीक्षक सरफराज खान, रुदल दूबे, चंद्र प्रकाश, भवानी पांडेय, रामबरन पांडेय, रवि प्रकाश पाण्डेय, अजय कांत सिंह सहित दोनों समुदायों के बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

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