Gonda News: करनैलगंज में अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने शपथ ली
Gonda News: करनैलगंज, संवाददाता। तहसील सभागार में सोमवार को करनैलगंज अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ
Gonda News: करनैलगंज, संवाददाता। तहसील सभागार में सोमवार को करनैलगंज अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह गरिमामय माहौल में आयोजित किया गया। समारोह में नवनिर्वाचित अध्यक्ष वीरेंद्र श्रीवास्तव, महामंत्री रामबाबू सहित कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष एवं सदस्य जयनारायण पाण्डेय रहे। विशिष्ट अतिथियों में बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के सदस्य अजय शंकर श्रीवास्तव , जिला बार एसोसिएशन गोंडा के अध्यक्ष रविचंद्र त्रिपाठी तथा मनकापुर बार एसोसिएशन के मंत्री अमित मौजूद रहे। अतिथियों का माल्यार्पण एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया।
मुख्य अतिथि जयनारायण पाण्डेय ने कहा कि अधिवक्ता समाज के न्यायिक तंत्र की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने अधिवक्ता हितों की रक्षा के साथ-साथ वादकारियों को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष वीरेंद्र श्रीवास्तव एवं महामंत्री रामबाबू ने अधिवक्ताओं के विश्वास पर खरा उतरने, उनके मान-सम्मान और हितों की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया। समारोह का संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार द्विवेदी ने किया। इस अवसर पर अधिवक्ता त्रिलोकी नाथ तिवारी, धर्मेंद्र मिश्रा, सुरेश तिवारी, अरविन्द शुक्ल, राकेश तिवारी, प्रताप बली सिंह, रामसभा मिश्र, नागेंद्र मिश्र सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता व न्यायिक कर्मचारी मौजूद रहे।
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