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Gonda News: ड्यूटी से गायब सफाईकर्मी पान-गुटखा खाते मिला, नोटिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: गोण्डा के रुद्रगढ़नौसी में तैनात सफाईकर्मी रवि कुमार सिंह को ड्यूटी में लापरवाही के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वह बिना अवकाश सहायक विकास अधिकारी कार्यालय में पान-गुटखा खाते पाए गए। इसके पहले भी वह संचारी रोग नियंत्रण अभियान में अनुपस्थित थे। उन्हें एक सप्ताह में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है।

Gonda News: ड्यूटी से गायब सफाईकर्मी पान-गुटखा खाते मिला, नोटिस

Gonda News: गोण्डा। मुजेहना विकासखंड के राजस्व ग्राम रुद्रगढ़नौसी में तैनात सफाईकर्मी रवि कुमार सिंह को ड्यूटी में लापरवाही पर डीपीआरओ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार 10 अगस्त को वह बिना अवकाश स्वीकृत कराए सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) कार्यालय में पान-गुटखा खाते मिले। पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसके अलावा तैनाती गांव के कार्यालय में भी अनुपस्थित पाए गए। इससे पहले तीन अगस्त को भी संचारी रोग नियंत्रण अभियान में अनुपस्थिति पर नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब नहीं मिला। डीपीआरओ ने एक सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर संबंधित दिन का वेतन रोकने के साथ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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