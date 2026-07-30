Gonda News: ड्यूटी छोड़ मुख्यालय का चक्कर लगा रहे सफाईकर्मी से मांगा जवाब
Gonda News: गोण्डा के परसपुर विकास खंड के सफाईकर्मी राम विलास गुप्ता को बिना छुट्टी के जिला मुख्यालय घूमते पाया गया। डीपीआरओ जीडी जैन ने उनके प्रति कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तीन दिन में स्पष्टीकरण न मिलने पर उनका वेतन रोकने की चेतावनी दी गई है।
Gonda News: गोण्डा। विकास खंड परसपुर के राजस्व ग्राम सरैंया नान्हू में तैनात सफाईकर्मी राम विलास गुप्ता के खिलाफ डीपीआरओ जीडी जैन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि 30 जुलाई को वह बिना अवकाश स्वीकृत कराए और बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के जिला मुख्यालय पर घूमते पाए गए, जबकि उन्हें अपने तैनाती गांव में साफ-सफाई कार्य करना था। इसे कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही मानते हुए डीपीआरओ ने तीन दिन के भीतर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), परसपुर के माध्यम से लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब न मिलने पर संबंधित दिवस का वेतन अवरुद्ध कर दिया जाएगा।
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