Gonda News: तेंदुआ में 41 लाख की लागत से बनेगा उप स्वास्थ्य केंद्र
Gonda News: धानेपुर के पूरे तेंदुआ गांव में लगभग 41 लाख रुपये की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण शुरू हो गया है। इस केंद्र के बनने से स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं गांव के पास ही मिलेंगी, जिससे उन्हें इलाज के लिए 25 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत किया।
Gonda News: धानेपुर, संवाददाता। जिले के विकासखंड मुजेहना अंतर्गत ग्राम पंचायत पूरे तेंदुआ में ग्रामीणों के लिए बड़ी सौगात मिलने जा रही है। गांव में लगभग 41 लाख रुपये की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। प्रशासक ने भूमि पूजन कर उप स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला रखी। इसका निर्माण शुरू होने पर स्थानीय लोगों ने खुशी जताई है। प्रशासक आफताब खान ने बताया कि तेंदुआ खास गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए भूमि का सीमांकन कराने के बाद भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ कराया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र के अभाव में क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए करीब 25 किलोमीटर दूर मुजेहना जाना पड़ता था, जिससे विशेष रूप से गरीब, बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों को काफी परेशानी होती थी।
उन्होंने कहा कि उप स्वास्थ्य केंद्र बनने के बाद ग्रामीणों को गांव के पास ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएंगी। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी तथा क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। ग्रामीणों ने उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण को क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए खुशी जताई और जनप्रतिनिधियों व संबंधित विभाग का आभार व्यक्त किया।
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