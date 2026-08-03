Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gonda News: नाबालिग से दुष्कर्म को दोषी को उम्रकैद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
Follow us on Google News
share

Gonda News: गोंडा में, अपर सत्र न्यायाधीश निर्भय प्रकाश ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी फैय्याज उर्फ नक्कन को आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। अर्थदंड न देने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में प्राथमिकी मनकापुर थाने में दर्ज कराई गई थी।

Gonda News: नाबालिग से दुष्कर्म को दोषी को उम्रकैद

Gonda News: गोंडा, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश निर्भय प्रकाश ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास व 40 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार वादी ने थाना मनकापुर में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक मनकापुर थानाक्षेत्र के मिर्जा का पुरवा ऐलनपुर ग्रण्ट निवासी आरोपी फैय्याज उर्फ नक्कन पुत्र मोहर्रम अली निवासी ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। थाना स्थानीय केस दर्ज होने के बाद तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आरोपी अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र को न्यायालय प्रेषित किया गया।

अदालत ने विचारण के दौरान अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात् आरोपित को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व चालीस हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rape Gonda News Gonda Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।