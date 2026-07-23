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Gonda News: सामूहिक विवाह में 293 जोड़ों ने थामा एक-दूजे का हाथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: गोण्डा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक दिन में दूसरी बार विवाह समारोह आयोजित किया गया। 293 नवदंपतियों ने धार्मिक परंपराओं के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की। इस समारोह में जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया और नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करना है।

Gonda News: सामूहिक विवाह में 293 जोड़ों ने थामा एक-दूजे का हाथ

Gonda News: गोण्डा, संवाददाता। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक दिन के अंतराल पर दूसरी बार समारोह का आयोजन किया गया। गुरुवार को शहर के निजी मैरिज हॉल में 293 नवदंपतियों के जीवन की नई शुरुआत हुई। धार्मिक रीति-रिवाजों और सामाजिक सौहार्द के माहौल में आयोजित इस भव्य समारोह में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने नवविवाहित जोड़ों को सुखद दांपत्य जीवन का आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में जिले के मनकापुर, छपिया, बभनजोत, रूपईडीह, झंझरी और पड़री कृपाल और नगर निकायों से 355 जोड़े पंजीकृत थे। इनमें 293 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इनमें 280 जोड़ों का हिंदू रीति-रिवाज से विवाह और 13 मुस्लिम जोड़ों का इस्लामिक परंपरा के अनुसार निकाह कराया गया।

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सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समारोह को और भी यादगार बना दिया। समारोह में मनकापुर विधायक रमापति शास्त्री, गौरा विधायक प्रभात वर्मा, डीएम प्रियंका निरंजन,सीडीओ दयानंद प्रसाद, गोंडा सांसद एवं केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री के प्रतिनिधि यूपी सिंह, डीडीओ आदित्य तिवारी, पीडी डीआरडीए सुशील कुमार पाण्डेय, डीसी एनआरएलएम जेएन राव, जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी कुंवर दिनेश प्रताप सिंह और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने विवाह मंडप में पहुंचकर नवदंपतियों को शुभकामनाएं दीं। डीएम प्रियंका निरंजन ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना केवल विवाह कराने की योजना नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सम्मान और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का माध्यम है। सरकार का लक्ष्य है कि आर्थिक तंगी किसी भी बेटी के विवाह में बाधा न बने। विभागीय जानकारी के मुताबिक प्रत्येक पात्र जोड़े को 64 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा गृहस्थी की शुरुआत के लिए स्टील डिनर सेट, प्रेशर कुकर, कड़ाही, पांच साड़ी सेट, वर के लिए पैंट-शर्ट, दीवार घड़ी, सौंदर्य प्रसाधन किट सहित अन्य आवश्यक उपहार भी प्रदान किए गए। पूरे समारोह में खुशी, उत्साह और आत्मीयता का माहौल रहा। यह आयोजन सामाजिक समरसता, समान अवसर और जनकल्याण की भावना को मजबूत करने वाला साबित हुआ।

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