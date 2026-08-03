Gonda News: नाबालिग को भगाने का आरोपी, भेजा जेल
Gonda News: उमरी बेगमगंज में, पुलिस ने एक 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी मोहम्मद को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच जारी रखी है।
Gonda News: उमरी बेगमगंज, संवाददाता। स्थानीय पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित आरोपी को सोमवार को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति ने 25 जुलाई को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी 17 वर्षीय बेटी को गांव का ही दोस्त मोहम्मद पुत्र शब्बीर बहला-फुसलाकर शादी की नीयत से अपने साथ ले गया है। शिकायत के आधार पर पाक्सो एक्ट व अन्य गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सोमवार को थानाध्यक्ष पवन मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी दोस्त मोहम्मद (23) पुत्र शब्बीर को ढेकिया पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया।
आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।प्रभारी निरीक्षक पवन मिश्रा ने बताया कि नाबालिगों से जुड़े अपराधों में किसी भी आरोपी के प्रति नरमी नहीं बरती जाएगी। मामले की विवेचना जारी है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक जनार्दन सिंह तथा कांस्टेबल जितेंद्र कुमार शामिल रहे।
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