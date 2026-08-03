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Gonda News: खुले में मांस-मछली की बिक्री से बढ़ा जनाक्रोश, हटाने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: रामापुर में टेढ़ी नदी पुल के पास मांस और मछली की अवैध बिक्री से क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश है। दुकानदार बिना लाइसेंस के दुकाने चला रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं प्रभावित हो रही हैं। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से इन दुकानों को हटाकर अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की है।

Gonda News: खुले में मांस-मछली की बिक्री से बढ़ा जनाक्रोश, हटाने की मांग

Gonda News: रामापुर। स्थानीय टेढ़ी नदी पुल के पास धड़ल्ले से हो रही मांस और मछली की खुलेआम बिक्री से राहगीरों व क्षेत्रीय लोगों में भारी आक्रोश है। कौड़िया और कटरा बाजार थाने की सीमा पर स्थित होने के कारण दुकानदार सीमा विवाद का फायदा उठाकर बिना लाइसेंस अवैध दुकानें चला रहे हैं। ​पुल से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं इससे आहत हो रही हैं। क्षेत्रीय निवासी राम ललन प्रमोद कुमार आदि ने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए इन दुकानों को रामापुर-कटरा मार्ग से हटाकर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की है।

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